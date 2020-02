Ikea knuser alle i ny kundekåring - NAV havner helt på bunn

Norske forbrukere har talt: Ikea vurderes som den mest nyskapende bedriften i Norge.

Norges Handelshøyskole (NHH) har siden 2015 målt hvordan kundene opplever norske selskaper på nyskapning, altså innovasjon (se faktaramme nedenfor). Resultatene publiserer i form av Norsk Innovasjonsindeks (NII).

Og i kåringen for 2019 scorer møbelgiganten aller høyest med en score på 75,2, nokså klart foran Sbanken med 70,7. En score over 75 belønnes med tre smilefjes i kåringen, altså toppscore. Sbanken får med sin score to smilefjes. Grensen for tre smilefjes går ved 75.

De to bedriftene toppet også kåringen i 2018, og da med en score på henholdsvis 78,5 og 69,9. Det er altså litt ned for Ikea fra fjorårets kåring, men en liten fremgang for Sbanken. Disse to bedriftene har i en årrekke toppet disse målingene.

En fellesnevner

- De mest innovative selskapene dekker et bredt spekter av bransjer. Det er imidlertid én fellesnevner for alle innovasjonsledere: De er kreative, banebrytende og oppleves å ha en forandringskraft i sine respektive bransjer, og kundene merker det, sier NHH-professor Tor W. Andreassen i en pressemelding.

Helt på bunn i årets kåring finner vi kanskje ikke så overraskende NAV med lave 33,8, mens butikk-kjedene Bunnpris og Joker er nest dårligst. Da er vi nede på tre sure ansikter i en skala som totalt har syv graderinger.

Det er kanskje ikke så rart at NAV havner helt på bunn etter den store trygdeskandalen i fjor høst. Meningsmålinger har vist at det er svekket tillit til NAV etter denne skandalen.

Fakta Norsk Innovasjonsindeks ↓ Norsk Innovasjonsindeks måler kundenes opplevelse av bedrifters innovasjonsevne, altså evnen til nyskapning.

I årets undersøkelse er det spurt om lag 10.000 norske forbrukere om 80 bedrifter i 20 bransjer.

En høy score på innovasjonsindeksen betyr at kundene oppfatter bedriften som en markedsdriver.

Sosial innovasjonsindeks måler hvordan kundene ser på bedrifters nyskapning som nyttige for samfunnet og miljøet.

En høy score på denne indeksen betyr at kundene oppfatter bedriftene som flinke i samfunns- og miljøendringer.

Gjenganger

Men NAV havnet også på bunnplassen i 2018-kåringen med en score på 34,2, og de var på bunn i både 2016 og 2017. Vår arbeids- og velferdsetat har slitt med omdømmet i lengre tid.

Andreassen mener det er viktig at kundene opplever både kvalitet og innovasjon, men påpeker at det ikke er nok å lage smarte løsninger ene og alene.

Stormberg scorer for øvrig best på sosial innovasjon med en score på 72, foran Ikea med 67. Også her inntar NAV bunnplasseringen.

Metodisk arbeid

Sbanken vurderes av norske kunder som best i finansbransjen på innovasjon. Uavhengig av bransje havner Sbanken på andreplass i det kundene opplever som nyskapning og på åttende plass i sosial innovasjon (se faktarammen over).

- Dette er et resultat av metodisk arbeid over tid, hvor vi har rettet oppmerksomhet mot å løse ekte problemer for ekte kunder, på enkle vis. Vi løper ikke etter innovasjonen for innovasjonens del, men for å bedre våre kunders hverdag, sier leder for innovasjon og utvikling i Sbanken, Christoffer Hernæs i meldingen.

Andreassen sier at tilfredshet er en nødvendig, men ikke en tilstrekkelig betingelse for at bedriftene kan overleve på sikt. Selskapene må både ha orden på butikken i form av kundetilfredshet, samtidig som de kommer opp med nye ting. Det er det som skal være morgendagen for virksomheten.

- På dette området er Sbanken i særklasse, sier Andreassen