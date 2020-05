Ikea lanserer regnbueposer i Norge

Fra 1. juni vil du finne fargerike bæreposer på Ikea sine varehus rundt om i landet, som skal markere årets Pride.

I fjor lanserte Ikea i flere land samme pose, men det er først i år Norge slenger seg på og gjør det samme.

- Storstomma, som bæreposen kalles, lanseres 1. juni. Vi har inngått et samarbeid med organisasjonen Fri, foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og alt overskuddet vi får på posene går til dem, sier Clare Rodgers, administrerende direktør for Ikea Norge, til Nettavisen.

Posene kommer i to størrelser, og det vil være godt med poser som vil bli fordelt på alle varehus, som de håper rekker til Pride er feiret over hele landet.

KLARE FOR PRIDE: Ikea Norge skal markere Pride med nye bæreposer og feiring i butikkene, forteller Ikea-sjef i Norge, Clare Rodgers. Foto: Halvor Ripegutu/Nettavisen

Støtter mangfold og likeverd

Årsaken til at Ikea markerer Pride på denne måten, med nye bæreposer og markering i varehusene, er at de er opptatte av mangfold, inkludering og likeverd.

- Dette er godt rotfestet i virksomheten vår. Vi jobber med mangfold og inkludering blant våre ansatte, både når det gjelder kjønn, LHBT, funksjonshemminger, og lignende, forklarer hun.

Likeverd er de også opptatte av, noe hun mener kommer fram i måten de gjør rekruttering på.

- Vi tar inn folk med ulik bakgrunn og tilrettelegger for dem, sier Rodgers.

Liten markering i Norge

17. mai er ikke bare Norges nasjonaldag, det er også den internasjonale dagen mot homofobi.

- Vi er en av få Ikea-varehus i verden som ikke markerer denne dagen. Det skyldes naturlig nok at det er feiring av vår nasjonaldag da. Men de andre landene lanserer gjerne Storstomma den dagen, mens vi venter til 1. juni, forklarer hun.

Nå er Ikea godt i gang med å planlegge hvordan Pride skal markeres i varehusene, foruten salg av den regnbuefargede baggen.

- Hva er årsaken til at dere valgte å samarbeide med organisasjonen Fri?

- Det de jobber for, sammenfaller godt med våre verdier. Samtidig har de mange lokallag, og er ikke bare Oslo-basert. Det er en stor organisasjon som har lokallag både rundt der vi har varehus og andre steder, forklarer Rodgers.

Viktig for inkluderingsarbeid

Ingvild Endestad, leder i organisasjonen Fri, sier til Nettavisen at de synes det er positivt at Ikea ønsker å bidra til å sette fokus på mangfold, inkludering og likeverd.

- Det er et positivt signal. Ikke minst at arbeidet følges opp med kompetanseheving, og at de sørger for at det er en trygg og god arbeidsplass for ansatte. Det er positivt at det ligger en handling bak symbolet, sier hun, og sikter til de nye Ikea-posene.

LEDER: Ingvild Endestad er leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, og synes det er viktig at bedrifter retter fokus på inkluderingsarbeid. Foto: Organisasjonen Fri

Hun synes det er veldig fint at Ikea ønsker å donere bort overskuddet til dem.

- Da kan vi skape flere trygge møteplasser og synlighet over hele landet. For oss er det veldig viktig å ha denne muligheten, og særlig nå når man ikke har samme mulighet til å treffes som før korona, sier hun.

Endestad er klar på at det kreves mer enn store ord for å støtte alle menneskers like rettigheter.

- Det krever et aktivt arbeid. Og det er kanskje ekstra viktig at det settes fokus på dette nå når mange av paradene er avlyst på grunn av koronapandemien, sier hun.