Ikea Norge med gigantisk julegave til sine ansatte

Ikea i Norge betaler ut millioner til sine ansatte like før jul. Det utgjør i snitt rundt 40.000 kroner per ansatt.

Nærmere 3.000 norske ansatte i Ikea har ekstra god grunn til å glede seg til jul i år. Ikea Norge bekrefter til Nettavisen at de ansatte vil nemlig vil få en usedvanlig julegave.

- Alle ansatte som har jobbet i minst 6 måneder sammenhengende gjennom året, får i år en bonus på 113 prosent. Det vil si at medarbeiderne våre får over én månedslønn ekstra i desember, sier Siv E. Egger Westin, fungerende kommunikasjonssjef i Ikea Retail Norge, til Nettavisen.

Gigantsum

Til sammen vil Ikea betale 120 millioner kroner til rundt 3.000 ansatte. Det tilsvarer 113 prosent av en vanlig månedslønn. Utbetalingen er i snitt på rundt 40.000 kroner, inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift.

Ikea. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix. Foto: (NTB scanpix)

Ikea har i mange år delt ut bonuser, men det er lenge siden de var så sjenerøse som dette. I 2016 og 2017 lå bonusen på rundt 12.500 kroner.

- Når vi leverer gode resultater, så er det takket være medarbeiderne våre som står på hver eneste dag. Derfor ønsker vi å gi tilbake, og bonusen er en fin måte å gjøre dette på, sier Westin.

Bra tall

Hun sier at det siste regnskapsåret til Ikea i Norge, som gikk fra september i 2018 til august i 2019, var et godt år for Ikea med god vekst.

- Det er av den grunn vi kan gi ut bonus til våre ansatte, sier hun.

Det er en sterk kontrast til i fjor, hvor Ikeas salg falt for første gang på tjue år. Selskapet innrømte da at at året hadde vært "utfordrende kommersielt sett" og at de har "slitt med å tiltrekke seg nok besøkende". De skrinla også planene om fire nye varehus.

Hun sier imidlertid at Ikea blir påvirket av de store forbrukertrendene som gjenbruk, netthandel og urbanisering.

I 2018 startet vi derfor et omfattende, treårig endringsprogram. Vi er godt i gang med å skape et nytt IKEA, hvor bedre kundeopplevelser, lav pris og en positiv påvirkning på mennesker og miljø er de tre driverne av endringen, sier hun.

Nye tjenester

Westin viser til at de jobber hardt med å forbedre tjenestetilbudet deres. Kundene kan blant annet booke tid med interiørdesignere for hjelp – fysisk eller via Skype.

- Vi åpner et planleggingsstudio i Akersgata i Oslo i februar, for at de som ønsker det kan planlegge f.eks. kjøkken eller garderobe midt i sentrum.

Ikea har også ambisjon om å bli klimapositiv og "sirkulær" innen 2030.

- Vi skal produsere like mye fornybar energi som vi forbruker i løpet av 2020, vi skal ha utslippsfri hjemlevering innen 2025 og vi skal fokusere mye på inkludering og mangfold, blant annet gjennom å rulle ut Hurtigsporet til alle varehus, sier Westin.

Hurtigsporet er et program i samarbeid med NAV og VOX, hvor flyktninger får arbeidserfaring.

- For å virkelig sette bærekraft på agendaen og vise at vi mener alvor, har vår administrerende direktør Clare Rodgers også tatt rollen som bærekraftsdirektør. Ambisjonen vår er å integrere bærekraft inn i kjernen av vår virksomhet, for å sikre at alle våre medarbeidere bidrar til dette hver eneste dag, sier Westin.