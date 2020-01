Ikea-sjef Clare Rodgers om snuoperasjonen: - Kjempetøft

Sjefen i Ikea Norge tror butikker som tilbyr dårlige kundeopplevelser vil dø i fremtiden. Nå gjør hun store endringer hos møbegiganten.

Clare Rodgers hadde bare vært sjef i Ikea i litt over et år da nedturen kom. I 2017 tapte selskapet nesten hundre millioner kroner, året etter falt salget i Ikea for første gang på tjue år. Den tradisjonelt superlønnsomme møbelkjempen hadde problemer.

- Det var tøft, spesielt den første tiden før vi visste hva vi skulle gjøre, sier Rodgers til Nettavisen.

Men Rodgers tok grep. Kostnadene ble kuttet kraftig og for år siden droppet de planene om å bygge fire nye, svært påventede varehus i Vestfold, Follo, Ålesund og Tromsø.

- Det var kjempetøft å gjøre den beslutningen, spesielt siden så mange både i Ikea og utenfor hadde jobbet hardt for å få på plass de prosjektene, sier hun.

Rodgers sier at det ikke vil komme noen nye varehus i Norge på en god stund.

- Det blir nok ingen nye varehus på kort sikt i Norge. Men du kan aldri si aldri for fremtiden, sier Rodgers.

Julegave

Resultatene lot ikke vente på seg og omsetningen til Ikea i siste regnskapsår var det beste noensinne. De ansatte ble takket med en julegave på i snitt 40.000 kroner i forrige måned.

- Jeg er glad for at vi har levert gode resultatet samtidig som gjør mange endringer. Det sier mye om de som jobber hos oss, men det kommer fortsatt til å være utfordrende fremover.

Hun mener gode opplevelser i varehusene er helt nødvendig for å klare seg i tiden fremover.

ENDRINGER: Clare Rodgers sier at Ikea i fremtiden vil være et opplevelsessenter hvor folk kan komme å dele, lære, spise og leke og skape et samfunn. Foto: Halvor Ripegutu

- Vi må gjøre det enklere for folk, i fremtiden må vi ha en strålende opplevelser både digitalt og i varehuset, slik at folk vil interagere med oss. Jeg tror at butikkene som ikke tilbyr en strålende opplevelse for kundene ikke vil overleve i fremtiden, sier Rodgers.

Kjøkken på nett

Hun viser til at det er blitt mye lettere for eksempel å bestille et kjøkken på nett nå enn før.

- Samtidig, hvis du vil ha litt menneskelig kontakt, kan møte oss enten på Skype eller i varehuset. Det er blitt veldig populært, sier Rodgers.

Hun sier at folk likevel vil merke stor forskjell på Ikea om noen få år, sammenliknet med hvordan varehusene har vært.

- Vi har gjort mye allerede, men innen to års tid vil kundene ha en helt annen opplevelse i varehuset enn før. Det vil være et opplevelsessenter hvor folk kan komme å dele, lære, spise og leke og skape et samfunn. Jeg tror at hvis vi ikke klarer det, har vi ikke besøkende i fremtiden.

SKOTSK: Rodgers har gått gradene i Ikea. Foto: Halvor Ripegutu

- Det kan virke som mange ser på et besøk på Ikea som kaotisk og slitsomt. Er det det dere prøver å få vekk fra?



- Ja, det kan du si. Mange opplever nok at det er for mye folk og at de ikke får hjelp, men jeg mener at det allerede er blitt bedre og i fremtiden skal det bli enda bedre.

Skotsk

Rodgers kommer fra Skottland og startet arbeidslivet ved å drive en bar og restaurant som 20-åring.

- Det var en fantastisk erfaring, men jeg ville ikke ha ansvar for noe 24 timer i døgnet, sier hun.

Hun startet i en tradisjonell britisk virksomhet som jobbet med postordre. Den var veldig tradisjonell, veldig ovenfra og ned, og Rodgers trivdes dårlig. Ikea var noe helt annet.

- I Ikea er verdiene er viktig del av selskapet. Mange selskap har hyggelige slagord, men lever ikke opp til det. Sånn er det ikke i Ikea, sier hun.

Rodgers steg i gradene, fra kassasjef til sjef for et varehus til visesjef for Ikea i Storbritannia og Irland. Da hun fikk tilbud om jobb som Norgessjef, var han ikke i tvil. Hun sier likevel at jobben har vært tøff.

- Når jeg kom hit, trodde jeg jeg hadde alle svarene i ryggsekken for å drive Ikea. På en måte har det vært fint å se at det ikke stemmer, sier hun.

Bedre klima

Hun sier 2017, året hun følge Ikea virkelig ikke leverte, var det tøffeste.

- Jeg gjorde mange feil, men lyttet mye til andre og fikk drahjelp fra resten av organisasjonen. Da Ikea globalt bestemte seg for å gå i mer bærekraftig retning, var det perfekt timing for Norge, sier hun.

Ikea jobber nemlig hardt for et positiv klimaavtrykk og fra 2030 skal alle produktene de selger være laget av fornybar eller resirkulert materialer.

Hun viser blant annet til Kungsbacka-kjøkkenet, som er laget av resirkulerte vannflasker og tre.

- Den selger veldig bra, bedre enn ventet faktisk. Det jeg ser fra de undersøkelsene vi har gjort er at folk vil bli mer miljøvennlige. Men de vil ikke betale mer for det og vil at det skal være enkelt. Så det får bli vår jobb å levere det for dem, sier hun.