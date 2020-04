Ikke første gang: Ga bort yachtferie til 440.000 kroner til eks-ordfører

En viktig alliert for å få bygget kunstsiloen Nicolai Tangen har kjempet for, fikk yachtferie til 440.000 kroner.

Nicolai Tangen er nok mest kjent for den famøse luksusturen til USA med flere sentrale folk i norsk samfunnselite.

Men det er ikke første gang han er i hardt vær for å være spandabel med sentrale folk for prosjekter han jobber med.

Sentralt i kritikken mot luksusturen med flere norske samfunnstopper, er at Tangen ble headhuntet til jobben som oljefondsjef. Selv oppga han Frederik Sejersted, regjeringsadvokat, forlover for Tangen og deltager på turen som referanse under ansettelsesprosessen.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener saken må granskes av Riksrevisjonen.

Saken har fått Norges Bank til å publisere en oversikt over hele ansettelsesprosessen, og tilsynsorganet for Norges Bank har bedt om et møte i representantskapet om saken.

Les mer: Storavis kaster seg på: Skandalen vekker oppsikt i utlandet

Omstridt kunstsilo

Frem til oljefond-saken dukket opp, var imidlertid Tangens store prosjekt kunstsiloen i Kristiansand. Prosjektet handler om å omgjøre en gammel silobygning i Kristiansand sentrum til et nytt og moderne kunstmuseum. En stor del av utstillingen vil være malerier Tangen har gitt til stiftelsen AKO Kunststiftelse.

Prosjektet er i stor grad finansiert av stat, kommune og fylkeskommunen. Underveis i planlegging har det økt kraftig i pris, og har fått kritikk for å beregne altfor høye besøkstall. Kunstsiloen har splittet byen og skapt skarpe debatter.

Ifølge en meningsmåling for avisen Fædrelandsvennen, var det 56 prosent av innbyggerne som sa nei til kunstsilo, og kun 31 prosent som sier ja.

OMSTRIDT: Kunstsiloen i Kristiansand til en prislapp på 600 millioner kroner har skapt steile fronter i sørlandsbyen. Foto: Illustrasjon: Mestres Wåge Arquitectes

Det ble også avdekket at Tangen hadde sponset barneskoleelever til å besøke museet, noe som førte til at besøkstallene var langt høyere enn normalt.

Når kostnadene begynte å balle på seg, måtte både kommunen, fylkeskommunen og Tangens kunststiftelse punge ut ekstra mye penger for å dekke merkostnadene. Staten har også gitt 175 millioner kroner til byggingen.

Les også: Nicolai Tangen ba oljefondsjef Yngve Slyngstad om tjeneste like etter luksusturen

Eks-ordfører ble leder av Tangen-stiftelse

En av nøkkelpersonene for å få bygget museet har vært Arvid Grundekjøn, som er tidligere ordfører i Kristiansand kommune. Som ordfører jobbet han i flere år for å få kommunen til å sponse museumsprosjektet og kommunens stiftelse til å sponse prosjektet med 100 millioner kroner.

– Etter at jeg hadde avsluttet min ordførertid fikk jeg spørsmål om å bli styreleder i den nyopprettede AKO Kunststiftelse, hvilket jeg så på som en mulighet til fortsatt å arbeide for prosjektet, skrev Grundekjøn i en tekstmelding til Nettavisen.

NØKKELPERSON: Arvid Grundekjøn var ordfører i Kristiansand og jobbet iherdig for å få på plass Tangens store prosjekt med kunstsiloen. Foto: Statkraft (Statkraft)

Like etter han gikk av som ordfører, ble han styreleder i Tangens stiftelse, AKO Kunststiftelse. Stiftelsen har samme navn som hedgefondet Nicolai Tangen leder, hvor han har bygd opp formuen på syv milliarder kroner.

Etter Grundekjøn gikk av som ordfører jobbet de to veldig tett med å sette opp kunststiftelsen og sørge for å få på plass kunstsiloen. Tangen oppgir at han selv tok initiativ til å låne bort yachten fordi Grundekjøn var glad i å seile.

Yachten ble brukt til en fire dagers seiltur på Mallorca i oktober 2016.

Les også: Nicolai Tangen kjente hodejegeren som kontaktet ham

Grundekjøn selv mente det var helt uproblematisk.

– Et års tid etter at jeg hadde fratrådt som ordfører, fikk jeg så en hyggelig og overraskende invitasjon til å låne Nicolais nye og fine seilbåt noen dager, og takket ja med stor glede, fortsetter eks-ordføreren.

Yachten er 115 fot (35 meter) lang og ble bygget i Finland i 2015. Båten kan ikke leies, men tilsvarende båter har en daglig leiepris på omtrent 110.000 kroner. Med andre ord tilsvarte det gratis utlånet ca 440.000 kroner i verdi.

Tangen tok selvkritikk for å leie ut yachten.

– Det med seilbåten var dumt gjort av meg, og jeg tar all skyld, sa han til Fædrelandsvennen like etter Nettavisen omtalte saken.

Les mer: Om Sting, skatteparadiser, oljefond og Tangen

– Ingen smøretur

Nettavisen tok kontakt med Nicolai Tangen for å spørre om turen til USA som ble gjennomført like før utnevnelsen som oljefondsjef og utlånet av yachten viser et handlingsmønster hvor Tangen betaler smøreturer for sentrale personer.

– Seminaret i USA hadde ingenting med smøretur å gjøre. Det er lov å være generøs selv om det ikke er så norskt å lage et slikt seminar. Båten min lånte Grundekjøn i noen dager et helt år etter at han gikk av som ordfører. Også det var ment som en hyggelig og generøs handling, skriver Tangen i en e-post til Nettavisen.

Selv om yacht-turen var et års tid etter Grundekjøn gikk av som ordfører, var det imidlertid like etter avtalene kom på plass for kunstsiloprosjektet til 600 millioner kroner.