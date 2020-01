Ikke rart at grensehandelen øker og norske butikker går konkurs

Hva har milliardær Olav Thon forstått som ikke norske politikere forstår?

Norske butikker dør mens det er gullrush på den andre siden av grensen. Både milliardæren Olav Thon og samvirkebedriften Coop tjener store beløp på det som nedlatende blir kalt for «harryhandel».

De tre supermarkedene til Coop-eide Grensemat AB omsattte for 2,7 milliarder svenske kroner i fjor og har hatt et akkumulert overskudd på 1,8 milliarder svenske kroner de siste ti årene, ifølge Dagens Næringsliv.

Både kooperasjonen og Olav Thon nedlater seg altså til å tjene store beløp på grensehandelen. Kjenner vi Thon rett, så gnir han seg i hendene over rekordomsetningen på Nordby shoppingsenter.

SMART MILLIARDÆR: Olav Thon har forstått noe norske politikere ikke ser ut til å forstå. Foto: Ole Berg-Rusten (NTB scanpix)

Hvordan i alle dager kan det ha seg at nordmenn setter seg i bilen og kjører den drøye timen det tar fra Oslo til svenskegrensen? Og hvordan kan det ha seg at varer som matvarer, brus, alkohol, tobakk og godteri utgjør rundt 85 prosent av grensehandelen?

Et godt tips kan være å lese denne nettsiden: Avgiftssatser 2020

Som kjent er matvareprisene i Norge i verdenstoppen. Vi har et kostbart landbruk og vi stengere grensene for billig matvareimport ved hjelp av høye importavgifter.

Dersom Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet fortsetter å gjøre det bra på meningsmålingene, så blir det ingen endring på dette de neste seks årene.

Les også: Nordmenn setter ny rekord i grensehandelen

DYR NORSK MAT: Det blir neppe billigere å importere mat til Norge hvis Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum får makten etter neste valg. Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

Billigere mat er en magnet for kjøpelystne som valfarter til de norske kjøpesentrene på den andre siden av grensen. De eies av nordmenn, har mange norske ansatte og nesten bare norske kunder.

Her er noen av de norske avgiftene:

Øl som har mer enn 3,7 prosent alkohol: 22.83 kroner per liter

Røyk: 268 kroner for 100 sigaretter

Brus: 4,91 kroner per liter

På toppen av dette kommer moms og butikkens fortjeneste, så det blir en slags renters rente-effekt med avgifter på avgiftene. Og for å skjære igjennom: Mange av varene blir mye billigere i Sverige.

Så hva er det ringreven Olav Thon har forstått, men som norske politikere ikke tar inn over seg?

Selvsagt at det er grenser for hvor store avgiftsforskjeller du kan ha i forhold til et naboland uten at du får handelslekkasje. Thon og Coop forstår (klokt nok) at høye norske avgifter for å få oss til å drikke mindre, røyke mindre og spise mindre sukker vil øke reiselysten til den andre siden av grensen.

USUNNE VARER: Når nordmenn drar over grensen, så er det etter usunne varer med høye norske avgifter.

Statistisk sentralbyrå har analysert grensehandelen på to milliarder kroner i september. På denne måneden ble det foretatt drøyt 1,2 millioner handleturer og hver «Harry» handlet for 1.632 kroner i gjennomsnitt.

(I parantes: Det var daværende Venstre-leder Lars Sponheim som kalte dette for harryhandel, uten å forklare nærmere hvorfor det er så harry å kunne regne).

SSBs tall tyder på at veksten er innenfor brus og tobakk, men tallene tyder også på vekst innenfor godteri, men der mangler sammenlignbare tall.

Det gir ikke stor premie å gjette at avstanden til Sverige betyr mye for hvem som kan lure seg unna norske avgifter. Akershus og Østfold er på topp, mens vestlendingene foreløpig ikke reiser avgårde i østerled etter den usunne miksen.

KORT VEI: Selvsagt er det de som bor nærmest Sverige som handler mest.

Trøsten for vestlendingene får være at de nærmest er tvunget til følge kostholdsrådene og at høye avgifter demper forbruket av brus, øl, tobakk og godteri. Det er sikkert verdt det.

PS! Hva mener du om grensehandel og norske avgifter? Skriv et leserbrev!