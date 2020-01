Ikke spor av natursnø i skieldoradoet: Venter prisras på sportsutstyr

Lite snø i flere deler av landet gjør at sportsbutikkene sitter igjen med store mengder skiutstyr, ifølge eksperter. Det tror de vil føre til at prisene raser tidligere enn før.

- Jeg betrakter det slik at skisalget allerede er i gang, og det kommer til å gå kontinuerlig framover, sier varehandelekspert Odd Gisholt.

Varehandelekspert Reidar Mueller tror også at en dårlig vinter, spesielt i lavere strøk på Østlandet, vil føre til salg på skiutstyr.

- Erfaringsmessig bruker bransjen å trykke på knappen og begynne salget rett etter vinterferien, men det overrasker meg ikke om salget starter tidligere om det ikke kommer snø om svært kort tid, sier han til Nettavisen.

Gisholt mener årsaken til et eventuelt tidlig skisalg er at flere sportsbutikker gjør for store innkjøp og ikke tar nok høyde for at norsk vinter kan være veldig variabel.

- Man må være forberedt på både lite og mye snø. Takler de ikke det så blir de sittende igjen som svarteper, sier han, og legger til:

- De har tatt dårlige vurderinger og dermed fått opphopning av varer som ikke lar seg selge.

VAREHANDELEKSPERT: Odd Gisholt tror den milde vinteren kan føre til tidlig salg av skiutstyr i vinter. Foto: Katrine Lunke

Mueller tror bransjen jobber veldig profesjonelt med historiske data der de ser hvor mye skiutstyr de har solgt tidligere vintre.

- Så kjøper de en viss andel for å sikre seg at de får tilgang på nye modeller og et godt utvalg, og da har de fleste penger igjen til å få supplert med innkjøp av ski gjennom sesongen, forklarer han.

Men etter lengre perioder med så avvikende temperaturer og snømengder som vi har hatt flere steder i landet i år, skaper utfordringer.

UTFORDRENDE: Varehandelekspert Reidar Mueller tror det blir salg på skiutstyr tidligere i år, grunnet en mild vinter som skaper utfordringer for sportsbutikkene. Foto: Varde Hartmark

Konkurrerer mot outlet-butikker

Gisholt mener imidlertid at det handler om feilinnkjøp, og han mener også at store kjeder som XXL har satset for mye på butikker i utlandet.

- Det har ført til at ledelsen kanskje har konsentrert seg mer om det utenlandske markedet og glemt litt hvordan forholdene er hjemme i Norge, hvor det er ganske uforutsigbart hvor mye snø som kommer hvert år, forklarer han.

Samtidig trekker han fram at kjeder som XXL og G-Sport har gjort store innkjøp for å få med seg gode rabatter hos leverandørene, og satset for mye på volum og nye varehus.

- De har trodd at stort volum, billige innkjøp med rabatter skal være bra, men satset for lite på service, sier han, og legger til:

- De blir også angrepet av outletene som har kommet, som ofte er små butikker som selger varer til ekstremt lave priser.

Gisholt påpeker imidlertid at det er ulike markedssegmenter, og det er spesielt salget av langrennsski som påvirkes mest av en dårlig vinter.

Samtidig er det viktig å innse at folk begynner å ha nok sportsutstyr.

- Vi har jo ski og sykkel i garasjene våre, og trenger ikke mer. Samtidig begynner bruktmarkedet å ta en del av markedet, for du kan gjøre gode kupp der, sier han.

XXL ønsker verken å kommentere saken generelt eller uttalelsene til Gisholt.

- Har solgt ut betydelige volum

Lars Kristian Lindberg, administrerende direktør i Gresvig, som blant annet eier G-Sport, sier at det ikke er noen hemmelighet at aktører i bransjen har opparbeidet seg store varelagre.

- Dette er en gjennomgående utfordring. I forbindelse med at vi er i ferd med å samles under én kjede, Intersport, har vi solgt ut betydelige volumer fra vårt lager, nettopp for å adressere dette problemet, forteller han til Nettavisen.

SJEF: Lars Kristian Lindberg er sjef for Gresvig, som eier både G-Sport-butikkene, Intersport og Sportshuset Outlet. Foto: Pressefoto

Lindberg legger til at det er klart at en dårlig vinter, som vi har hatt i år, trekker ned når det gjelder skisalget.

- Hvilke vurderinger gjør dere når dere skal handle inn skiutstyr?

- Vi ser på inneværende og tidligere år, både hva gjelder totalt volum og ulike trender innen skityper, bruksområder og lignende, sier han, som av konkurransehensyn ikke vil gå ut med konkrete tall midt i sesongen på salget av skiutstyr.

- Må sette ned prisen betydelig

Varehandelsanalytiker Eirik Melle i Danske Bank trekker også fram G-Sports kraftige salg i anledning overgangen til Intersport.

- Samtidig har det vært en elendig vinter. Når folk ikke ser snø, så løper du ikke og kjøper ski og snowboard. Dermed fornyer du ikke garderoben heller, sier Melle, og legger til:

- Det går store konsekvenser for en bransje som kjøper varene seks til ni måneder i forkant. De store er Gresvig (G-Sport og Intersport, red.anm.) og XXL, men det gjelder alle.

Melle sier at vintersportsvarene er mindre verdt til neste år, så kjedene vil prøve å kvitte seg med dem allerede i år.

- De vil kanskje holde igjen og prøve å selge noe igjen neste år, men de som følger med vil vite at det er fjorårets modell, så for mange varer må kjedene sette ned prisen betydelig, sier han, og legger til:

- Gitt at det allerede er et rotterace med store rabatter, bidrar det også til at kundene forventer utstyr til en lav pris. Så lenge det er overskuddstilbud på vintersportsutstyr, blir det pusha ut til lavere priser. Det går ut over både de store og de små.

- Selges 350.000 par i året

Statistisk sett har det tradisjonelle skisalget gått ned de siste årene, ifølge Reidar Mueller. Men han forklarer produsentene og leverandørenes evne til produktutvikling og innovasjon bidrar positivt til periodisk økt etterspørsel, som en har sett med felleskiene de siste årene.

Mueller sier at butikkene må sørge for å få solgt mest mulig i sesong mens de ennå får en god markedspris. Selv om mange har to par ski, kjøper de mest ivrige entusiastene flere selv om de ikke har behov for det, så lenge prisen på de beste skiene er god nok.

- Problemet er hvis det ikke kommer nevneverdig med snø. Da responderer ikke kundene, for da vet de at de like godt kan vente med å kjøpe førsteklasses ski rimelig til høsten, sier han.

Sportsbransjen selv mener imidlertid at salget av langrennsski og alpinski går bra, og at det er alt for tidlig å si noe om årets milde vinter vil påvirke hvor tidlig salget av ski starter og hvor stort varelager butikkene sitter igjen med.

- Det selges rundt 350.000 langrennsski i året, og 100.000 alpinski. Det er alt for tidlig å avlyse vinteren og oppsummere skisalget for årets sesong, sier Trond Evald Hansen, administrerende direktør i Norsk Sportsbransjeforening til Nettavisen.

KAN TA SEG OPP: Trond Evald Hansen i Norsk Sportsbransjeforening mener det er for tidlig å si noe om hvor godt eller dårlig skisalget har vært denne sesongen, for det kan fortsatt ta seg opp om snøen kommer flere steder i landet. Foto: Norsk Sportsbransjeforening

Selv om det uten tvil selges flere langrennsski når folk har snø inntil døra si enn når de må oppsøke steder med snø, tror han at salget kan ta seg opp igjen snart.

- Det er flere uker til vinterferien, så vi må se hvordan det utvikler seg. Kommer det snø på det sentrale Østlandet så kan det bli en fin skivinter. Det var jo fint skiføre fram til midt i romjula, selv om det har vært mildt og dårlig skiføre hittil i januar, sier Hansen.

Varehandelsanalytiker Melle tror imidlertid ikke at det har noe å si om snøen kommer tilbake eller ei.

- Vi kan vente veldig billig skiutstyr i ukene og månedene fremover, også selv om snøen kommer tilbake, sier han.

Bør tilpasse seg klimaet

Hvis dårlige vintre med lite snø fortsetter, vil det på sikt innebære at en del av sportsbutikkene må redusere bredden på skiutvalget sitt.

- Sitter de igjen med store varelagre over lang tid, må butikkene gi store rabatter og det er lite lønnsomt for alle, sier han.

Samtidig trekker Mueller fram klimaendringene, og han tror sportsbransjen er nødt til å tenke alternativt framover.

- Det påvirker lønnsomheten og forretningsgrunnlaget om man ikke er forsiktige og tilpasser seg et endret klima, som vi ser at det er en del steder, sier han.

Spår sykkelsalg til våren

Det er ikke bare tidlig salg på skiutstyr Odd Gisholt forventer i år.

- Bare vent til våren, da vil det bli kjempemange tilbud på sykler, sier han til Nettavisen.

Markedet for elsykler og dyre proffsykler mener han vil holde seg. Når det gjelder vanlige sykler, spår han salg på om ikke lenge.

- Flere kjeder har kjøpt inn store mengder sykler med betydelige rabatter. Slike sykler vil nå framover bli tilbudt til lave priser. Det blir en voldsom kamp om kundene, sier han.

Gisholt tror det vil bli salg på både fjorårets sykler og nye sykler som butikkene får inn. Han trekker fram klimaendringene som en årsak til at flere kunder kanskje velger å skaffe seg en sykkel for å komme seg fram, mens bilen får stå.