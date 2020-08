IMF advarer mot gjeld og høye eiendomspriser i Norge

Den Washington-baserte institusjonen ser sårbarheter i Norge.

De siste månedene har norsk økonomi kollapset som følge av korona-pandemien. Til tross for dette har norske boligpriser skutt i været og er oppe fem prosent så langt i år. Dette til tross for at nordmenn neppe vil få mer å rutte med verken i år eller neste år.

Det fører til løftede øyenbryn i Washington, der Det internasjonale valutafondet (IMF) har sitt hovedkontor. IMF har gjennomgått det finansielle systemet i Norge. Konklusjonen er at systemet i Norge er robust og godt regulert, men det finnes sårbarheter.

I forbindelse med koronapandemien påpeker IMF at usikkerheten er stor og at de viktigste risikofaktorene i det norske finanssystemet fortsatt er den store gjelden i husholdningssektoren, høye eiendomspriser og bankenes avhengighet av finansiering i kapitalmarkedene, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

IMF anbefaler flere forbedringer i Norge. Blant annet at boliglånsforskriften gjøres permanent.

– Det finansielle systemet i Norge fungerer godt, men vi står overfor utfordringer. IMFs analyse av sårbarheter knyttet blant annet til eiendomsmarkedene og de økonomiske konsekvensene av virusutbruddet sammenfaller i stor grad med våre egne vurderinger, sier finansminister Jan Tore Sanner (H).