Industri Energi og NHO Luftfart fortsetter forhandlinger etter nyttår

Etter en pause siden midten av oktober ble samtalene mellom Industri Energi og NHO Luftfart gjenopptatt torsdag. Det endte med utsettelse til neste år.

– Det er nødvendig å bruke mer tid. Vi vil ta opp igjen forhandlingene med NHO Luftfart på nyåret, sier forhandlingsleder Ommund Stokka i Industri Energi.

Han sier det er krevende forhandlinger, men opplever at de går fremover. Ifølge Stokka har forbundet erfart at det finnes useriøse aktører i luftfartsbransjen, som det er nødvendig å demme opp for.

Les også: Vinmonopolet kan bli rammet av streik

– Vi vil sikre trafikkavtalen mot lønnsdumping innen overenskomstens virkeområde. Det skal vi gjøre sammen med NHO, sier Stokka.

– Utsiktene for denne bransjen er gode, og vi forventer et godt resultat for medlemmene våre, sa Stokka før forhandlingene torsdag.

Avtalen som det forhandles om, gjelder for Industri Energis medlemmer innen helikopterbransjen offshore, gjennom selskapene CHC Helikopter Service, Bristow og Helione.

Les også: Kirkestreiken trappes opp like før jul

Reklame Her ser du hvorfor denne strømavtalen er historisk god