Industripartiet er unødvendig så lenge Fremskrittspartiet har hånden på rattet

Av Terje Halleland, stortingsrepresentant og energipolitisk talsmann for Frp



Fredag 4. oktober kunne blant annet Nettavisen melde at oljearbeideren Owe Ingemann Waltherzøe som har vært medlem av Arbeiderpartiet siden 1970-tallet, oppretter Industri- og næringspartiet. Noe av bakgrunnen for initiativet er ifølge Ingemann Waltherzøe at Arbeiderpartiet og Høyre ikke lenger står for en nærings- og industrivennlig linje.

I Fremskrittspartiet deler vi Ingemann Waltherzøes bekymring over et arbeiderparti som ikke lenger ser ut til å representere arbeidere. Derfor er vi alltid ute med berettiget kritikk av Arbeiderpartiet når vi ser at klima- og miljøfløyen i partiet kjemper til seg stadig nye gjennomslag som åpenbart er utenfor Gahr Støres kontroll. Ledet av blant andre Espen Barth-Eide og AUF, ser vi at flere i partiet urovekkende nok tar til orde for å stanse nye lisenser på norsk sokkel og endre lete-refusjonsordningen.

Selv om jeg ønsker initiativet velkommen, mener jeg likevel at et eget industri- og næringsparti ikke er nødvendig så lenge Fremskrittspartiet har hånden på rattet i olje- og gasspolitikken.

Man trenger ikke se lenger enn til årets statsbudsjett for å se at Frp fremdeles har fullt gjennomslag for videre satsing på Norges desidert viktigste næring. I budsjettet viderefører vi hovedlinjene i olje- og gassnæringen, også fordi vi mener at nøkkelkompetansen og ressursene som gir oss muligheten til å gjennomføre fornuftige og gode klimatiltak nettopp ligger i denne bransjen.

Jeg oppfordrer rett og slett Ingemann Waltherzøe og de andre i det nyopprettede Industripartiet til å stemme på Fremskrittspartiet om de setter industri og næring først.

Fremover vil det bli enda viktigere at alle industri- og oljevennlige krefter holder sammen i kampen mot partier og bevegelser som svikter petroleumsnæringen, og som tror at tang og tare skal finansiere Norges velferdssamfunn i tiårene som kommer.