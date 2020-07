Ingen av statens styremedlemmer har minoritetsbakgrunn. Er det et problem?

Ingen rettferdighet å statens styrerekruttering - her mangler både de unge, polakker og de arbeidsledige.

NRK har gjennomgått styrene til Yara, Kongsberg Gruppen, DNB, Equinor, Norsk Hydro, Telenor og Entra og lett forgjeves etter ett eneste styremedlem med minoritetsbakgrunn.

- Det er et langt spørsmål som jeg for såvidt er glad for at dere adresserer. Vi har en grundig prosess rundt hele evalueringen av styresammensetning. Vi er opptatt av mangfold, lyder det noe svadapregete svaret fra leder i valgkomiteen i DNB, Camilla Grieg.

En mindre politisk korrekt versjon: Vi leter etter de beste styremedlemmene og må ha minst 40 prosent kvinner. Resten av jakten handler om å finne folk med kompetanse og erfaring, og da spiller etnisk representativitet null rolle.

Etnisk mangfold er vel og bra, men det som først og fremst preger rekrutteringen til styrene for de største norske selskapene som staten dominerer, er at den er traust og kjedelig, og at man ofte satser på sikre, velprøvde kort for å unngå kritikk. Alle styrer bør ha en eller to som skaper litt uro i båten.

Ser vi på børsverdien til de syv undersøkte selskapene, virker det som om investorene gir blaffen i om styrene har etnisk mangfold. Equinor, DNB og Telenor er de mest verdifulle selskapene på Oslo børs, med en samlet børsverdi på 860 milliarder kroner. De andre ligger hakk i hæl, så totalt har aksjonærene satset godt over 1000 milliarder kroner på de «blendahvite» styrene. Det er penger det også.

Det leder til det politisk ukorrekte spørsmålet: Hvorfor er det viktig at staten velger folk med minoritetsbakgrunn til sine styrer? Hvis vi låner fra debatten om kvotering av kvinner, så går to argumenter igjen:

Mangfold gir flere perspektiver og meningsbrytninger i styret.

Snever rekruttering utelukker en stor gruppe kvalifiserte folk.

I tillegg kommer et slags rettferdighetshensyn: Alle grupper må ha muligheter for å bli valgt inn i styrer, og slik sett virke som forbilder som åpner for flere fra samme menneskegruppe.

Jeg har tro på argumentet om at rekruttering fra en snever krets utelukker talenter. Det er rimelig å anta at folkevett og intelligens er rimelig jevnt fordelt, så argumentet mot at man ved å utelukke kvinner også utelukker 50 prosent av gode kandidater, har åpenbart noe for seg.

Ifølge SSB har Norge en innvandrerbefolkning på 980.000 mennesker. Nesten halvparten er det man kan kalle vestlige innvandrere, hovedsaklig fra EU-land. Innvandrerbefolkningen utgjør 18,2 prosent av befolkningen, og skulle hatt 11 styrerepresentanter hvis det var matematisk riktig representasjon.

Av disse skulle det vært fem fra EU-land, en fra andre europeiske land, en med bakgrunn fra Afrika og fire fra Asia. Ser vi på enkeltland, stiller polakker og litauere først i køen - foran dem med bakgrunn fra Somalia, Sverige og Pakistan.

TELENOR-STYRET: Fire kvinner, fem menn - to utlendinger - en danske (Jacob Aqraou) og en brite (Sally Davis).

Argumentene som går på representativitet (rettferdighet, ressurspool) må også gjelde andre grupper. En rask kikk på styrene avslører raskt at store grupper ikke er representert - blant annet unge, eldre, arbeidsledige og folk med dårlig personlig økonomi. Nå har jeg ikke sjekket om noen av medlemmene står oppført i Samemantallet, men det er grunn til å frykte at hverken sjøsamene eller skogfinnene er representert i de statlig dominerte styrene.

For å si det rett ut: Det finnes ikke rettferdighet i valg av medlemmer til de største styrene ved Oslo børs. Her er det null «woke»-bevissthet, åpenbart. Privilligerte kvinner og menn i sin beste alder med relativt lav hudpigment dominerer.

Tilbake til spørsmålet om det er så farlig, i det minste om det er negativt for styringen av de store og viktige selskapene. Der er juryen ute, selv om mye forskning viser at selskaper med mangfold og bredde gjør det bedre enn selskaper med snever rekruttering.

Problemet er høna og egget: Gjør selskapene det bedre fordi de i utgangspunktet er fremoverlente og i bransjer under endring, eller blir de bedre fordi styret og ledelsen har flere perspektiver i kjønn og etnisk og geografisk bakgrunn?

Dette er en klassisk utfordring i en såkalt multivariabel analyse, nemlig å isolere hva som påvirker hva. Gir flere kvinner/minoritetsrepresentanter i styret bedre lønnsomhet, eller vil selskaper i god utvikling og god lønnsomhet tenke bredere og rekruttere kvinner/minoritetsrepresentanter?

VERDENS RIKESTE: Jeff Bezos, direktør for Amazon, har gjort det bra, selv om styret ikke er spesielt mangfoldig i etnisk bakgrunn og alder. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Et av verdens mest verdifulle selskaper, Amazon, ble startet av verdens rikeste mann, Jeff Bezos, og har et styre av middelaldrende personer med majoritetsbakgrunn. Styret har derimot en bred kompetanse fra venture, mobil, utdanning, veldedighet og publisering, for å nevne noe. Jeg vil anta at diskusjonene i styret bærer preg av dette mangfoldet.

VERDENS MEST VERDIFULLE: Disse 11 var de første ansatte i Microsoft - nå verdens mest verdifulle selskap.

Vi kan også dele kaken en annen vei: Norske styrer er dominert av økonomer, jurister og ingeniører. Hvor er statsviterne, filologene, designerne og de med bakgrunn fra kulturlivet? Både Telenor og DNB henvender seg til et massemarked, og det er lite som tyder på at jurister og ingeniører forstår mer av samfunnsutviklingen enn folk med en annen utdanningsbakgrunn.

Eller en annen måte: Det er elitene som dominerer norske styrer - folk med solid utdannelse, toppledererfaring og høye formuer og inntekter. Hvorfor tror vi at disse forstår massemarkedsprodukter som mobiltelefoner, Vipps eller forbrukslån bedre enn folk som har levd et vanligere liv?

Husk at styret ikke driver selskapet, det er det de ansatte og ledelsen som gjør. Derfor er det heller ikke så farlig om styrerepresentantene er fageksperter på selskapets produkter - det er viktigere å kunne se ti år frem i tid, og legge en god strategi.

DNB-STYRET: Tre kvinner, fire menn. Ingen med minorietsbakgrunn eller fra utlandet.

Så hva er konklusjonen?

Det er en troverdig hypotese at styrer blir bedre når de har en bredde av kompetanse og erfaringer, men da hjelper det ikke å kaste inn nye styremedlemmer som har gått de samme skolene og levd omtrent de samme livene som resten av styret, selv om de har et annet kjønn.

Etnisk mangfold er også vel og bra, men det som først og fremst preger rekrutteringen til styrene for de største norske selskapene som staten dominerer, er at den er traust og kjedelig, og at man ofte satser på sikre, velprøvde kort for å unngå kritikk.

De fleste av de store statsdominerte børsnoterte selskapene har en eller flere skandaler bak seg, nå sist Equinors gigantiske tap i USA. Det blir altså ikke som å hoppe etter Wirkola om det slipper inn en og annen Ali, Ante eller Alicja i disse styrene.

Alle styrer bør ha en eller to som skaper litt uro i båten, og som ser verden på en litt annen måte enn resten.

PS! Hva mener du? Er rekrutteringen til statens styrer for snever, eller synes du denne diskusjonen er meningsløs?