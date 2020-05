Ingen konklusjon i Tangen-saken

Norges Banks representantskap har ennå ikke kommet fram til noen konklusjon om ansettelsen av Nicolai Tangen.

Representantskapet, som er kontrollorgan for Norges Bank, møttes klokka 10 onsdag for å diskutere ansettelsen av den nye sjefen i oljefondet. Et par timer senere opplyste leder Julie Brodtkorb at de har tatt en pause.

– Vi trenger noe mer tid til å bearbeide det dokumentet vi har behandlet, sa hun til pressefolk.

Les også: Stortinget bruker sjelden regel for å stoppe Tangen-granskning

Representantskapet fikk for én uke siden oversendt svar fra bankens hovedstyre på i alt 26 spørsmål om saken.

Brodtkorb ville ikke si noe om hva som blir diskutert i representantskapet. Ei heller om det er uenighet mellom medlemmene.

Les også: Tangen-ansettelsen en suppe av grådighet og dårlig dømmekraft

– Det er selvfølgelig noe jeg ikke kommenterer, men vi har et svært kompetent representantskap med 15 representanter, hvor hver stemme teller like mye. Vi er alle utnevnt av Stortinget, sier hun.

(©NTB)