Ingen lederavklaring i Trøndelag Arbeiderparti - valgkomiteen vil ha flere navn på bordet

Valgkomiteen i Trøndelag Arbeiderparti ber om innspill på ny ledelse i fylkeslaget. Men bekrefter samtidig at Trond Giske én av vel 30 foreslåtte kandidater. Ordfører i Ordfører i Nærøysund, Amund Hellesø, pekes også ut.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Trond Giske er foreslått, men det vi gjør nå er å be fylkespartiet om råd. Vi ønsker å finne et lag som kan samle hele partiorganisasjonen. Og har invitert partilagene til å komme med forslag på kandidater. Fristen er satt til 19. februar som er neste gang vi skal møtes

Det sa valgkomiteens leder Arild Grande da han mandag ettermiddag møtte pressen på Folkets Hus i Trondheim etter et nesten to timer langt møte i valgkomiteen i Arbeiderpartiet Trøndelag.

Han forteller videre at valgkomiteen så langt ikke har diskutert navn utover å gå gjennom forslag som har kommet inn så langt i prosessen.

Giske er foreslått

På direkte spørsmål om Trond Giske allerede er foreslått som kandidat, svarer Grande ja. Men han avviser at komiteen har vært i dialog med Giske.

- Vi har ikke hatt dialog med noen kandidater så langt, sier Grande som nå er opptatt av at organisasjonen skal få komme til orde.

- Når det er så mye spekulasjoner i media, er det en fare for at organisasjonen lar seg styre av det de leser i media og at det påvirker hvem de foreslår. Vi ønsker å får flest mulig navn på blokka før vi starter diskusjonen.

- Hvor mange navn er spilt inn så langt?

- Vi har rundt 30 navn på blokka, med en jevn fordeling mellom nord- og sør-fylket. Men vi ønsker altså flere.

LES OGSÅ: Kanonmåling for Frp etter regjerings-exiten - Høyre raser nedover

Dermed fortsetter lederthrilleren i Trøndelag utover vinteren. Den startet allerede før jul da Adresseavisen kunne fortelle at Trond Giske seilte opp som lederkandidat.

Ifølge avisen pekte både tilhengere og motstandere på Giske som den heteste kandidaten til å bli ny leder når fylkeslaget avholder sitt årsmøte nest siste helgen i mars.

Ordfører pekt ut

Ordfører i Nærøysund, Amund Hellesø, pekes også ut som en konkurrerende kandidat til Giske i kampen om fylkesledervervet.

Avtroppende styremedlem i fylkespartiet, Ove Sem, sier til TV 2 at han er blant dem som støtter Hellesø.

– Hellesø sitter i styret og har erfaring som ordfører. Han er en dyktig kandidat som jeg kunne tenkt meg. Spør du meg, er han meget kapabel, sier han.

Fredag ble det kjent at fylkesleder Per Olav Hopsø og nestleder May-Britt Lagesen ikke tar gjenvalg, noe som åpner for comeback for stortingsrepresentant Trond Giske som leder av det sammenslåtte Trøndelag Ap.

Frykt for bråk kan imidlertid svekke Giskes kandidatur, og ifølge TV 2s kilder jobbes det nå for å skaffe støtte til Hellesø. Selv avviser ikke Nærøysund-ordføreren, som uansett tar gjenvalg til styret, at han kan være aktuell som leder.

- Hvis partiet ønsker mine tjenester, fortsetter jeg i styret. Hvis de ønsker noe mer enn at jeg skal være styremedlem, så må jeg ta noen runder på det. Men jeg har ikke fått noen signaler om det.

Giske holder liv i spekulasjonene

Giske selv har så langt ikke kommentert eget kandidatur. Men mange peker på at han ved å gjøre nettopp det, holder liv i spekulasjonene.

Tidligere nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske kan bli ny fylkesleder i Trøndelag Ap etter at dagens fylkesleder Per Olav Skurdal Hopsø fredag gjorde det klart at han ikke tar gjenvalg. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Rett før helgen ble det som mange opplevde var det eneste hinderet for Giske som fylkesleder fjernet. Da ga sittende fylkesleder Hopsø valgkomiteen beskjed om at han ikke tar gjenvalg.

Redaktør: - Takker ja om han blir spurt

Dermed mener mange av veien til toppvervet i et av Arbeiderpartiets viktigste fylkeslag er brolagt for Giske bare to år etter at han måtte gå som nestleder i Arbeiderpartiet etter anklager om seksuell trakassering.

Én som tror at mulighetene for at Giske blir leder i Arbeiderpartiet Trøndelag, er sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa.

– Jeg synes å registrere at Giske står sterkt både på grasrota og blant kommunalpolitikere i både nord og sør. Kanskje sterkere i sør enn i nord, men støtten er tydelig i store deler av Trøndelag. Derfor tror jeg at han vil takke ja til å bli fylkesleder dersom han blir spurt, sa han til den ferske trondhjemsavisen Nidaros i forrige uke.