Ingen renteendring i USA

Den amerikanske sentralbanken holder styringsrenten uendret.

NEW YORK/OSLO (Nettavisen): Beslutningen var ventet av markedet. Nøkkelrenten blir liggende i ro i intervallet 1,50-1,75 prosent, melder CNBC.

Den amerikanske sentralbanken - Federal Reserve - kuttet renten flere gang i fjor, senest i oktober. Da signaliserte sentralbanken en rentepause. Dette er det andre rentemøtet på rad, hvor renten har forblitt uendret.

Ifølge CNBC er det lite som har endret seg siden siden forrige rentemøte, og det står i rapporten at man fortsetter å jobber mot en inflasjon på rundt to prosent.

Rentebeslutningen skapte ingen store utslag på Wall Street.

Handelsbanken Capital Markets skrev i sin morgenrapport onsdag at Federal Reserve tydelig har signalisert at strategien nå er å holde renten i ro. Skal det bli en renteendring, må utsiktene for økonomien endres vesentlig.

Sterkt arbeidsmarked

Handelsbanken mener det er flere forhold som støtter opp under uendrede renter. Det amerikanske arbeidsmarkedet er stadig sterkt. Samlet ser veksten ut til å ha holdt seg rundt det som er et langsiktig gjennomsnitt, den såkalte trendveksten. Det skjer til tross for at det ikke går altfor bra i den amerikanske industrien.

I tillegg er den politiske usikkerheten redusert med den delvise handelsavtalen mellom USA og Kina - fase1. Faren for en hard brexit, at britene forlater EU uten en avtale, er fjernet på kort sikt.

Det negative for vekstutsiktene er utbruddet og spredningen av Corona-viruset, som har ført til ny usikkerhet. Det endelige utfallet av omfanget og varigheten er uvisst, men usikkerheten har gitt store markedsbevegelser de siste dagene.

Kutter i september?

I Norge ligger det ikke an til rentekutt i år, men i USA er det nå stor sannsynlighet for at det kommer et kutt i september. Dette kuttet er priset inn i rentemarkedet. Handelsbanken spådde i morges at Federal Reserve neppe ville endre vesentlig på disse forventningene i dag.

Bankens eksperter mener også at de amerikanske rentene fortsatt vil være påvirket av nyhetsstrømmen rundt viruset.

Saken oppdateres.