Ingen tegn til økning i antall konkurser

Foreløpig er det ingen tegn til at antall konkurser i Norge øker på grunn av koronaviruset.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har som følge av koronakrisen begynt å publisere ukentlige konkurstall.

Byrået skriver i en artikkel mandag at krisen i norsk og internasjonal økonomi fryktes å medføre mange konkurser i tiden fremover. På den annen side vil tiltak fra myndighetene kunne dempe antallet nye konkurser.

Men så langt i år er det ingen stor grunn til bekymring.

Frem til og med uke 11 (vi er i uke 15 nå) var det omtrent det samme konkursantallet i 2020 som i 2019. I uke 12 var det et tydelig fall i antallet, og nivået ligger fortsatt lavt i uke 13 og 14 i forhold til samme periode i 2019 (se grafen under):

INGEN DRAMATIKK SÅ LANGT: Antall konkurser i Norge hittil i 2020 (blå linje) er ikke noe høyere enn i fjor. Det var til dels langt verre i finanskriseåret 2020. Foto: (SSB)

Holder tilbake

Men: Fallet i antall åpnede konkurser i uke 12 henger sammen med at Skatteetaten 13. mars bestemte at den vil være tilbakeholden med å sende konkursbegjæringer. Dette var dagen etter at regjeringen innførte de strenge nasjonale tiltakene som ble videreført 24. mars og som skal opp til ny vurdering onsdag.

Skatteetaten skal også ha trukket om lag 100 konkursbegjæringer. Det er med andre ord spesielle forhold som påvirker konkursstatistikken.

Det kan være færre åpnede konkurser de siste tre ukene som følge av Skatteetatens tiltak. Et eksempel er utsatt bobehandling for bedrifter som slet før koronaviruset begynte å herje.

Verre i 2009

SSB trekker også historiske paralleller til finanskriseåret 2009. Det var langt færre bedrifter den gangen enn det er i dag. Likevel var det flere konkurser i perioden januar til mars den gangen enn for samme periode i 2019 og 2020, jfr. grafen over.

Finanskrisen gikk imidlertid over ganske raskt i Norge.

Statistikkmyndighetene skriver at selv med krisepakker til næringslivet, må man regne med at en internasjonal resesjon etter hvert fører til flere konkurser her hjemme.

Konkurser kan også påvirke handelsbalansen overfor utlandet, altså det vi eksporterer og importerer av varer og tjenester.

Varehandelen sliter

Ifølge SSB har konkursene hittil i år har redusert importen mer enn eksporten hvis vi måler den i norske kroner. Dette skyldes at mange av konkursene skjer innenfor varehandel, som kjøper varer fra utlandet.

Blir det flere konkurser framover, vil norsk etterspørsel rettet mot utlandet reduseres ytterligere. En redusert internasjonal handel vil dermed forsterke krisen i økonomien globalt.