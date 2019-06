Inkassoselskap frykter for økonomien til 120.000 norske husstander

Inkassoselskapet Lindorff slår alarm: En gruppe nordmenn står overfor store problemer.

Varslede renteøkninger og strengere regler for utlån, gjør at inkassoselskapet Lindorff nå frykter for de over 120.000 husholdningene som har en samlet gjeld på over fem ganger bruttoinntekt.

Dette kommer i en periode med kraftig økning i antall inkassosaker. Lindorff melder om åtte ganger flere inkassosaker i 2019 sammenlignet med 2014. Fra første kvartal 2018 til første kvartal 2019 var økningen 15 prosent.

Dette kan ses i sammenheng med utlånsveksten. Tall fra SSB viser at utlån til husholdninger fra banker og kredittforetak har økt fra 2219 milliarder kroner i 2014 til 3055 milliarder i 2019. Til sammenligning var utlån til husholdning fra banker og kredittforetak under 340 milliarder i 1996. Norske husholdninger har altså ti ganger mer gjeld i dag enn for 23 år siden. I samme periode har konsumprisindeksen bare økt med 63 prosent (SSB).

Likevel: Mens nordmenn flest har en god økonomi, og årets lønnsoppgjør er ventet å være godt, vil økte rentekostnader spise opp lønnsøkningen og totalt sett gi dårligere økonomi for gruppen med høyest gjeldsgrad.

- Gruppen dette gjelder er forholdsvis liten, slik at innstramningene trolig ikke vil ha noen effekt på den finansielle stabiliteten i Norge, og dermed heller ikke pengepolitikken. Men det betyr ikke at denne utviklingen ikke vil bety store problemer, særlig for enkeltpersoner, men også for enkelte långivere, sier administrerende direktør Siv Hjellegjerde Martinsen i Lindorff.

Samtidig vil nye strengere regler for utlån, gjøre det vanskeligere for personer med vanskelig økonomi å refinansiere lånene. De reglene nye sier at disse husholdningene som har over fem ganger bruttoinntekt i lån, skal få avslag på lånesøknaden.

- Selv om forskriftene som regulerer dette åpner for noen få unntak, vil avslag være hovedregelen, sier Hjellegjerde Martinsen.

På toppen av dette, vil lavere vekst i boligmarkedet, redusere muligheten for å refinansiere gjelden.