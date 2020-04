Inkassoselskap med klekkelig bonus til alle ansatte

– Viktig for oss å understreke hvor høyt vi verdsetter alle ansatte, sier Kredinor.

I fjor skrev Nettavisen Økonomi at alle de over 500 ansatte i inkassoselskapet Kredinor fikk 116.000 kroner hver i bonusutbetaling etter et heidundrende 2018. Bonusen for 2017 var på 88.000 kroner.

I år fikk Kredinor-ansatte, til tross for koronakrise og trange tider, utbetalt 36.274 kroner i bonus. Bonusavtalen går ut på at deler av overskuddet fra fjoråret skal deles likt mellom alle ansatte, en ordning inkassoselskapet har hatt siden 1980-årene.

Inkassoselskapet krever inn penger fra nordmenn, både privatpersoner og bedrifter, på vegne av kunder i norsk næringsliv og offentlig sektor. Ifølge informasjonen på Kredinors egne sider, følger selskapet opp nærmere 2,3 millioner saker i år til en verdi av 23 milliarder kroner i innbetaling.

Vurderte å trekke bonusen

Markedssjef Ingjerd Thurmer i Kredinor opplyser til Nettavisen Økonomi at det ikke var noen selvfølge at de ansatte også i år skulle få den tradisjonsrike bonusutbetalingen.

– Vi i Kredinor har nøye vurdert for og mot overskuddsbetaling i den krevende tiden vi går inn i med inntektsnedgang, som følge av myndighetspålagte prisreduksjoner på våre tjenester. Det er også en krevende tid fordi vi vet at mange sliter økonomisk, og vi strekker oss langt for å finne gode løsninger for den enkelte, skriver Thurmer i en e-post.

Kredinor-styret kom likevel frem til at bonusordningen var et incentiv og en viktig motivasjonsfaktor for de ansatte, som har en gjennomsnittlig lønn på rundt 400.000 kroner i året.

– Var det slik at de ansatte skulle fått en bonus tilsvarende 2019-bonusen på rundt 116.000 kroner, men at dere har endret denne av hensyn til den økonomiske situasjonen?

– Nei, bonus er individuelt fra år til år, og den vi fikk utbetalt nå ble beregnet ut fra resultatet for 2019, skriver markedssjef Thurmer.

Bonuser på 100.000 ikke den nye normalen

Mange hevet øyenbrynene da inkassoselskapet betalte ut 116.000 kroner til alle ansatte i bonus i fjor. Ifølge Thurmer var det ekstraordinære omstendigheter som bidro til at de ansatte fikk en bonus verdt mer enn 25 prosent av en normal årslønn i selskapet.

– Jeg vil vel si at det var et unntaksår resultatmessig fordi vi hadde fått inn noen nye store kunder vi klarte å hente inn mye penger til. Det bidro til et høyere resultat for oss enn tidligere, og dermed ble andelen satt av til overskuddsdeling også høyere, skriver markedssjefen, og legger til:

– Det er viktig for oss å understreke hvor høyt vi verdsetter alle ansatte, gjennom å dele overskudd de årene det er mulig. Vi er ikke lønnsledende i vår bransje, og av den grunn kan overskuddsdeling gi et kjærkomment tillegg til den ordinære lønnen.

I et brev til Kredinors kunder skriver administrerende direktør Tor Berntsen at inkassoselskapet klar over hvordan økonomien til både privatpersoner og bedriftene blir påvirket voldsomt av korona-krisen.

– Mange mennesker havner fullstendig uforskyldt i en situasjon hvor inntektene deres over natten reduseres vesentlig, og som fører til at de ikke klarer å betale det de skylder, skriver Berntsen, som understreker at Kredinor strekker seg langt for å bidra til betalingsavtaler, utsettelser og ordninger.

