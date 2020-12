Innbyggerne raser mot parkeringskaos i Odda: – Dette er ikke Manhattan

Oddas nyopprettede parkeringsselskap skaper murring i befolkningen. Nå tar flere til orde for å oppløse selskapet. – Jeg er lei av hele saken, sier ordføreren.

– Dette er det minst forutsigbare du kan tenke deg. Jeg håper at Odda Parkering blir lagt ned, sier Gunvor Riim Opedal.

Hun bor ti kilometer unna Odda, og er helt avhengig av bil for å dra til sentrum. I alle år har hun parkert gratis i industribyen med rundt 4.000 innbyggere.

I juni skulle det for første gang i Oddas historie koste penger å betale i byen. Trolltunga-turistene har i flere år skapt parkeringskaos.

Men ideen var at det kun skulle koste penger å stå parkert i mer enn to timer.

Fasiten etter at parkeringsregimet ble innført i juni, er at selskapet har tjent litt over en krone per kunde.

– Det er nok en stille protest fra innbyggerne i Odda, som flytter bilen til en annen parkeringssone før det har gått to timer, sier Opedal.

Odda Parkering, som ble opprettet i 2018, gikk med dundrende underskudd ettersom færre enn forventet betalte for å parkere.

Derfor vedtok styret, uten å spørre eieren Ullensvang kommune, å innføre avgift fra første minutt fra 1. januar 2021 - til store protester fra befolkningen.

– At parkeringsselskapet skal tvinge folk til å betale for å parkere, har ført til et raseri i befolkningen, sier Andreas Jacobsen fra Rødt i Ullensvang, som har tatt til orde for å oppløse parkeringsselskapet.

Tidligere ordfører legger seg flat: – Av og til må vi innrømme at vi tar feil

Listen over innbyggere, politikere og aktører som reagerer på at Odda kan få avgift på all parkering over nyttår, er lang.

Interesseorganisasjonen for næringslivet, Odda By, skriver at 95 prosent av medlemsbedriftene er imot parkeringsavgiften, og at det daglig kommer frustrerte kunder inn i butikkene og klager over parkeringsavgiften.

Gard Folkvord (Ap), tidligere stortingsrepresentant og ordfører i Odda, er blant politikere som tidligere har stemt for å innføre parkeringsavgift i byen. Nå har han imidlertid snudd.

– Vi innførte parkeringsavgift i den tro at det skulle være to timers gratis parkering, slik at folk kunne gjøre unna innkjøp og handel uten å betale noen form for avgift. Dette er ikke Manhattan eller Champs-Élysées - det er ikke voldsom kamp om parkeringen. Men om sommeren kan det være litt rush, og derfor innførte vi avgift etter to timer, sier Ap-politikeren.

Han tror ikke det er økonomi til å bære parkeringsselskapet videre, og parkeringsavgiften som Odda Parkering ønsker fra 1. januar er svært upopulær blant innbyggerne.

– Jeg skal ikke unndra meg ansvar, for jeg var med på dette. Å innføre parkeringsavgift har vist seg å ikke være klokt. Det finnes mange ufeilbarlige politikere, men jeg er ikke en av dem. Av og til må vi innrømme at vi tar feil, sier Folkvord.

Torsdag er det nytt møte i Ullensvang kommunestyre. Der håper den tidligere ordføreren at flertallet stemmer for å oppløse parkeringsselskapet.

– Når parkeringsselskapet går bak vår rygg og vedtar avgift fra første minutt, uten å konsultere oss eiere, må vi si nei. Det er et stort brudd på forutsetningene vi la til grunn. Slik det ser ut nå, vil vi fra 1. januar innføre en ny kommunal avgift som ikke er politisk behandlet. Derfor håper jeg at vi oppløser selskapet, sier Folkvord.

Ordføreren: – Jeg er lei av hele saken

1. desember presenterte Odda Parkering resultatene fra den første perioden med parkeringsavgift for formannskapet i Ullensvang kommune. Etter over 208.000 parkeringer mellom juni og oktober, hadde bilistene kun lagt igjen rundt 257.000 kroner.

Ettersom inntektene ikke svarte til forventningene, så Odda Parkering-styret seg nødt til å innføre avgift fra første minutt i stedet.

– Som styre for et aksjeselskap er vi ansvarlige for en forsvarlig økonomisk drift, svarte styreleder Eivind Tokheim i Odda Parkering da Hardanger Folkeblad konfronterte ham med avgiftsøkningen.

Torsdag vil ordfører Roald Aga Haug (Ap) i Ullensvang kommune fremme en egen sak i kommunestyret for å få en politisk behandling av Odda Parkerings beslutning. Ordføreren sier at dragkampen om parkeringsavgift har pågått i snart ti år, og at han er lei av hele saken.

– Det har vært noen veldig engasjerte aksjonister som har protestert mot implementeringen av det som egentlig har vært et vedtak siden 2011. Likevel var det først da automatene kom og innkrevingen begynte at reaksjonene virkelig kom fra en del innbyggere og noen i handelsstanden, sier ordføreren.

Han fremholder at hans jobb som ordfører har vært å implementere vedtatt politikk, og parkeringsselskapet forsøker å drive etter aksjeloven ved å oppnå balanse i regnskapene. Hvis politikerne sier nei til avgift fra første minutt, får det konsekvenser.

– Da må vi be parkeringsselskapet finne en annen måte. Eventuelt legge ned selskapet og finansiere gjelden selskapet har til kommunen på tre millioner kroner. Det må jo kommunen da eventuelt avskrive gjennom andre nedtak i kommunebudsjettet, sier Haug.

Ordføreren registrerer at det er splittelse i de fleste partier i Ullensvang om parkeringskonflikten, inkludert i hans eget parti.

– Nå som avgiften har blitt implementert, har det skapt et voldsomt bråk. Da når en del politikere som har vedtatt den sammenhengende i ti år. Politikerne må ta ansvar for egne handlinger. Selv er jeg lei av hele saken, og tenker at vi må avvikle selskapet og komme oss videre, eller så må vi støtte opp om arbeidet til parkeringsselskapet og finne en akseptabel ordning, sier Haug og legger til:

– Det har vært så mye styr knyttet til denne hersens avgiften, som i utgangspunktet hadde som formål å bidra til positiv regulering for byutvikling og næringslivet.

