Innførte Powerpoint-forbud: - Det smarteste vi har gjort i Amazon

Amazons toppsjef Jeff Bezos har ikke angret ett sekund.

TRONDHEIM (Nettavisen Økonomi): - Vi gjorde det på den tradisjonelle måten. En mellomleder brukte masse tid på å lage en presentasjon i Powerpoint. Så kom han inn i møterommet. Men allerede på side 3 har han mistet tråden fordi han er blitt avbrutt av overordnede som spør om ting som kommer på side 6. Om de bare kunne sittet stille og lyttet.

Sånn beskriver Amazons gründer og toppsjef Jeff Bezos hvordan et helt vanlig møte i selskapet kunne utvikle seg før han la ned Powerpoint-forbud i selskapets møterom. Amazon-suksessen har gjort Bezos til verdens rikeste menn.

Han er også kjent som en litt annerledes leder.

Ikke nok å lese

Derfor starter nå møtene i Amazon med at deltakerne får utdelt et notat. Istedet for å se og høre på noen, må de altså istedet lese notatet før diskusjonen starter. Bezos oppfordrer alle til å notere mens de leser, skriver nettstedet CNBC.

- Notatet skal legge grunnlaget for det som forhåpentligvis blir en god diskusjon, forteller Bezos som ikke har angret på Powerpoint-forbudet.

- Det er det smarteste vi har gjort i Amazon, sier han.

Unngår bløffing

Men kunne ikke deltakerne fått notatet i forkant av møtet, istedet for å bruke møtetiden til å lese? Nei, mener den utradisjonelle toppsjefen og forklarer hvorfor han synes det er en dårlig løsning:

- Mange toppledere vil da bløffe seg gjennom møtet og late som de har lest det. Vi har det ofte så travelt at du faktisk må sette av tid for å være sikker på at det leses.

Bezos mener forskjellen på presentasjoner og notater er at Powerpoint ofte inneholder "obskur informasjon, mens notater inneholder "verb, setninger og hele avsnitt".