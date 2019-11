Innrømmer at Black Friday har gått for langt: - Ønsker ikke massehysteri

Kjøpesentergiganten dropper lysshow, tivoli og lange køer - satser på «vip»-tilbud i stedet.

ÅLGÅRD (Nettavisen Økonomi:) Norwegian Outlet er kjent for å ha tatt Black Friday til Norge og for å skape kaotiske tilstander på den amerikanske handledagen. Da kjøpesenteret åpnet i Rogaland i 2016, hev destinasjonssjef Anker Wiinberg seg på bølgen. I 2017 stod over 2.000 kunder utenfor da dørene åpnet klokken 06.00 om morgenen.

- Vi skapte et konstruert kaos. Vi ønsket å lage lange køer som helst startet allerede kvelden før, og vi la opp til at folk skulle sove utenfor. Vi rigget opp flere kilometer med køgjerder og bygget opp under at kundene skulle slå opp teltet for natten, sier Wiinberg.

Men i fjor var tiden for selvransakelse for Norwegian Outlet Stavanger.

- Hvem er det vi gjør dette for? Hvem er det vi belønner? Det er tilbudsjegerne. Og de skal selvfølgelig fortsatt få sitt, men det er de lojale kundene vi lever av, sier destinasjonssjefen.

DEMPET. Anker Wiinberg på Norwegian Outlet Stavanger er kritisk til at enkelte kjeder legger opp til «Black Friday» i flere uker. - En uting, sier destinasjonssjefen. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Samtidig som Black Friday i fjor ble planlagt som vanlig, med lysshow, tivoli og grytidlige timestilbud, lanserte Wiinberg og senteret et småskala tilbud som var eksklusivt for medlemmene. Massene uteble - men kjøpesenteret fikk flere kunder og en jevnere omsetning.

- Da vi gjorde opp status, så vi at vi hadde 16 prosent færre besøkende, men 20 prosent høyere omsetning. Det er ganske oppsiktsvekkende. Tilbakemeldingen fra kundene er at de vil gå i fred og ikke ha så mange forstyrrelser, sier Wiinberg, som torsdag telte 35.000 medlemmer i kundeklubben.

Les mer: Dette trikset sikrer deg mot Black Friday-fellen: - Altfor få gjør det

Omstridt konsept

Black Friday-kampanjene har blitt kritisert fra mange kanter. I et klima- og bærekraftsperspektiv har Green Friday blitt en motvekt til den store handledagen som Norwegian Outlet adopterte fra USA. Heller ikke småbutikkene eller Bedriftsforbundet er begeistret for konseptet.

- Vi ønsker ikke å bygge opp under en bruk- og kast-mentalitet. Jeg leste nettopp en studie om at kundene som handler på Black Friday stort sett kjøper ting de har planlagt å kjøpe. Det er positivt at kundene er bevisste på dette, for vi ønsker ikke massehysteri, sier destinasjonssjef Wiinberg.

Derfor vil Norwegian Outlet Stavanger og Wiinberg fortsette Black Friday-tilbudene, men vil ha en dempet handel med «vip»-tilbud for kunder på torsdag, en fredag der tilbudene er jevnt fordelt utover dagen, og en familiedag uten timestilbud på lørdagen.

- Jeg tror Black Friday som fenomen har kommet for å bli. Alle må kaste seg på, og dersom man ikke gjør det, gir man en bit av omsetningen til naboen. Varehandelen er tøff, og jeg er med på at vi må diskutere formen og fasongen på Black Friday, sier Wiinberg, og fortsetter:

- Jeg kaster kanskje stein i glasshus siden vår Black Friday i praksis går over tre dager, men jeg mener det er en uting at butikkene strekker fenomenet til å vare i en uke eller måned.

FULLT BEMANNET. Emma Lindqvist i Gant har kalt inn alt hun har av mannskap før Black Friday. Anker Wiinberg, destinasjonssjef for Norwegian Outlet Stavanger, forventer mye folk selv om kjøpesenteret selv toner ned sirkuset. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Les også: Ti minutter før konkurssalget skulle starte, kom kontrabeskjeden

Les også Black Friday er noe forbanna tull!

Én av fire forventer 60 prosent eller mer

En fersk undersøkelse som Opinion har gjennomført for Prisjakt.no, viser at nordmenn har høye forventninger til Black Friday: Halvparten av de som planlegger å handle på fredag forventer at rabattene i snitt skal være halv pris av normalpris. Én av fire forventer 60 prosent prisreduksjon eller mer.

Samtidig som prisene på 37 prosent av produktene som Prisjakt fulgte i 2018 gikk ned i pris, gikk hvert sjette produkt opp i pris i løpet av Black Friday. 50 prosent av butikkene mistenker konkurrentene for å drive villedende markedsføring i forbindelse med handledagen.

I sin Black Friday- veileder ber Forbrukertilsynet nordmenn på leting etter kupp om å puste med magen, holde hodet kaldt og ikke stole blindt på markedsføringen og rabattene.

- Det typiske er at prisen ikke er satt ned, og at det er feil førpris som oppgis. Forbrukerne kan da bli villedet til å tro at de gjør et veldig godt kjøp, uten at det er tilfelle, sier avdelingsdirektør Jo Gjedrem i Forbrukertilsynet til NTB.

Les mer: Jollyroom øker prisen under Black Week: - De villeder kundene