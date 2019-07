Innsamlingskontrollens verstingliste: Bak forlokkende navn tar de 7 av 10 kroner i egen lomme

Innsamlingskontrollen blir nedringt av frustrerte folk som får postkassen fylt av krav om penger til ulike formål. Nå roper de varsko.

Bak forlokkende navn finner du en rekke organisasjoner som hevder å hjelpe vanskeligstilte grupper. Enten er det de mest trengende barna i verden eller alvorlig syke barn i Rio de Janeiro havner det ofte i samme kasse: Nemlig egen lønningspose.

OBS-liste

– Vi oppfordrer alle som har mottatt fakturaer til å sjekke organisasjonens navn opp mot vår OBS-liste og motsi seg kravene. Hvis de trenger hjelp, ta kontakt med oss, sier Per Kristian Haugen som er påtroppende leder i Innsamlingskontrollen.

Han styrer en stiftelse som har som formål å passe på at pengene du gir til veldedige organisasjoner faktisk ender opp i tråd med formålet organisasjonen oppgir. Det er en vanskeligere jobb enn det burde være.

Ved hjelp av OBS-listen har de til nå ført opp 29 organisasjoner som ikke har lagt frem tilstrekkelig dokumentasjon.

I mars avdekket Innsamlingskontrollen at selskapet Tønsberg Kundeservice tok opp mot 9 av 10 kroner selv. Dette gjorde de bak to organisasjoner, det ene var Landsforbundet mot stoffmisbruk og Landsforeningen for voldsofre. En av de groveste eksemplene var salg av pepperkaker til nærmere 1000 kroner kiloen.

Nå har stiftelsen avdekket nye organisasjoner som utnytter folks veldedighet. Men nå er det ikke pepperkaker, men fakturaer som blir sendt direkte til folk.

Den største verstingen

– Vårt fokus er at ansvaret ligger hos organisasjonene. Samtidig er det vanskelig å ignorere at en næringsdrivende skaper så mye støy. Strong Communication er helt klart en versting, forteller Haugen til Nettavisen.

Ifølge Innsamlingskontrollen står selskapet bak hele 14 organisasjoner, som igjen kan spores tilbake til totalt fire ulike personer som styrer en eller av flere av dem.

Selskapet tjente inn 15,5 millioner kroner i 2017, og daglig leder hadde en lønn på hele 1.275.364 kroner.

– Innsamlingskontrollen erfarer at Strong tar rundt 75 prosent av alle donasjoner. Dette gir organisasjonene Strong representerer en innsamlingsprosent på 25 prosent. Til sammenligning var prosenten for de godkjente organisasjonene 77,5 prosent, sier Haugen til Nettavisen.

Her er listen med organisasjoner Strong Communication jobber for:

Caring Hands Fair Traid (sic) Lasse Robert Øverlier

Childcare Norge

Childrens Relief

Doktor Klovn

Et gateliv

Foreningen Caring Hands

Foreningen Den tredje verdens barn

Foreningen Direkte Bistand

Foreningen Tiltak kreft og hjertesyke barn

Håp for Kenya

Love Bihor

Nansenhjelpen

Noria

Prosperity and Growth for all / Pagfall

Selskapet: – Vi selger ikke for dem lengre

Daglig leder i Strong Communication, Jo Alund, mener at dette er misvisende av Innsamlingskontrollen.

– Sannheten er at vi jobber ikke med disse kundene lengre, og vi har ikke gjort det på åtte måneder. Jeg synes dette er rart, sier han til Nettavisen.

Han forklarer at selv om de ikke selger produkter lengre, gjennomfører de fortsatt fakturering for kundene.

– Vi gjør fakturering og den slags, men vi har stort sett bare bedriftssalg vi driver med. Noen av dem lager vi fakturaer for, men det er som et rent faktureringsselskap, forklarer Alund.

Innsamlingskontrollen er imidlertid kritisk til forklaringen til selskapet.

– Det er merkelig. Det er påfallende at de ikke har vært involvert med disse kundene mens vi har fått inn så mange klager som går på dem, sier Trond Christian Løkke i Innsamlingskontrollen.

Han mener det er åpenbart at de jobber i grenseland, og at ikke selskapet ønsker å fortelle hele historien.

– Det er påfallende at klagene vi har mottatt den siste tiden utelukkende går på Strong sine kunder på et eller annet vis. Vi mener at Strong er useriøse, og fremstår som en versting, sier han.

