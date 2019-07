Inntektene raser for Bård Tufte Johansen: Nå skal han «snu hver krone»

- Får jeg det til, skal Magnumflaska sprettes.

- Jeg ser at jeg har tjent litt mindre i 2018, men jeg har alltid hatt som prinsipp at penger ikke er viktig. Jeg er opptatt av kunstnerisk kvalitet. Hovedmålet for 2019 er nå å jobbe knallhardt for å øke omsetningen og samtidig snu hver krone på kostnadssiden for å makse bunnlinjen!, skriver Tufte Johansen i en melding til Nettavisen og legger til:

- Får jeg til det skal magnumflaska sprettes.

Tjener stadig mindre

Det siste årsregnskapet til komiker og Nytt på nytt-vert Bård Tufte Johansen var nemlig lite lystig lesning.

Både driftsinntekter og resultatet til Johansens selskap Seegood raser. Omsetning er på skarve 2,6 millioner kroner, ned fra 10,25 millioner i toppåret 2014, da han hadde suksess med standup-showet «Mann, 44».

Resultatet før skatt er 1,5 millioner kroner, det dårligste på sju år og 817.000 kroner svakere enn året før.

Skal få skuta på rett kjøl

Tufte Johansen har vært programleder i Nytt på nytt siden 2017 og i år kommer dessuten han og Atle Antonsen med en nytt show, «12 gode råd - Fra to menn med lav utdanning» på Chat Noir i Oslo.

Johansen skriver at han også at han har andre planer for å få pengeskuta på rett kjøl i år.

- Jeg vil også se om det er noen støtteordninger å ta med seg i 2019, som også kan heve resultatet, samt være hardere på å drive inn penger som folk skylder meg, skriver komikeren i tekstmeldingen.

Tufte Johansen, som er daglig leder i Seegood, hadde forøvrig lønn på 636.314 kroner og utbytte på 500.000 kroner i året som gikk.