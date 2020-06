Inntektene stupte for Morten Harket

Etter et kanonår i 2018, sitter A-ha-vokalisten igjen med halve inntekten fra sitt heleide selskap, Compass Point AS, i 2019.

Selskapets salgsinntekter er ned fra 5,8 millioner kroner i 2018 til 2,8 millioner kroner i 2019, mens finansinntektene var på 4 millioner kroner i 2019, mot 6 millioner året før. Resultatet før skatt er ned fra 8,1 til 3,9 millioner kroner.

Morten Harket tok ut 2,5 millioner kroner i utbytte i 2019, mot 7 millioner kr. i 2018. Egenkapitalen i selskapet er på 4,9 mill. kroner, mens gjelden er på 2,8 millioner.

Toppår i 2018

Ifølge ligningstallene hadde Harket i 2018 totalt en inntekt på 13,6 millioner kroner og en formue på 7,1 million kroner. Ligningstallene for 2019 er ikke klare.

2018 var et særdeles aktivt år for Morten Harket, med 45 Aha-konserter, i tillegg til at han var med som dommer i TV 2-serien “The Voice”. Det kan forklare forskjellen i inntekt fra 2018 til 2019.

Harkets formue

Et veldig godt år for selskapet var 2016 - da lå årsresultatet på 10,9 millioner. Ifølge nettstedet

har Harket en samlet formue på om lag 60 millioner dollar, eller 600 millioner kroner.

Daglig leder Kjell Harald Wiik har ikke besvart Nettavisens henvendelse om en kommentar til regnskapstallene.