Inntektene stupte, mens ordreinntaket mangedoblet seg

Industribedriften Kværner har tapt inntekter i andre kvartal av 2020 sammenlignet med fjoråret.

I andre kvartal hadde Kværner inntekter på 1,5 milliarder kroner, noe som er en nedgang fra 1,9 milliarder i samme kvartal i fjor.

Driftsresultatet før renter, skatt, avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) for feltutbyggingen endte med et resultat på 175 millioner kroner mot 132 millioner kroner i fjor.

Samlede inntekter for første halvår endte på 3,7 milliarder kroner, med EBITDA på 43 millioner kroner og EBITDA-margin på 1,2 prosent for feltutbygging. For hele 2020 ventes inntektene å bli på om lag 7,5 milliarder kroner. Markedsutsiktene gjenspeiler mulighet for gradvis vekst.

Les også: Rekord på Nasdaq-børsen

Ordreinntaket i andre kvartal for Kværner mangedoblet seg fra 0,7 milliarder kroner på samme tid i fjor til 3,3 milliarder kroner i andre kvartal i år, inkludert både kontrakter for nye prosjekter samt bestilling av tilleggsarbeid i pågående prosjekter.

- Det solide ordreinntaket brakte ordrereserven til om lag 9 milliarder kroner 30. juni i år, som er på samme nivå som for ett år siden, skriver Kværner i børsmeldingen.

- Vi ser viktige kontraktsmuligheter innen olje og gass både i Norge og internasjonalt. Vår strategi er at disse kommende prosjektene vil fortsette å gi grunnlag for et stabilt aktivitetsnivå i mange år fremover. Imidlertid ser vi at innen fornybare virksomheter er det mulighet for sterk vekst fra dagens nivåer. Den største delen av ressursene vi investerer i posisjonering og anbud på nye kontrakter i 2020, er rettet mot fornybare prosjekter. Vi vil se at dette gjenspeiles i økende grad i ordreboken vår fremover», sier konsernsjef Karl -Petter Løken.

Les også: Kristian (25) doblet sparepengene på aksjer. Her er hans beste råd (+)

Arbeidskapitalen ved slutten av andre kvartal var 147 millioner kroner, mot minus 681 millioner kroner ved andre kvartal 2019. Arbeidskapitalen har midlertidig økt i siste kvartal grunnet innbetalinger fra kunder mottatt i juli 2020, som var etter cut off.

Kværner meldte i en oppdatering tidligere denne uken at det var en positiv utvikling i andre kvartal for både pågående prosjekter og rammebetingelsene. Selskapet ser nå for seg en betydelig forbedring av resultatene og utsiktene fremover sammenliknet med tidligere.

Les også: Her signerer Kjell Inge Røkke avtalen staten taper 4,4 milliarder kroner på

Da meldingen kom, steg aksjen med 25 prosent, men kursoppgangen har så falt noe tilbake.

Kjell Inge Røkke er for øvrig en av de største aksjonærene i Kværner.