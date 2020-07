Inntektskollaps for Marna Haugen og Ørjan Burøe

Inntektene stupte fra sju til to millioner kroner.

Inntektene til blogger og influenser Marna Haugen og ektemann og komiker Ørjan Burøe gikk kraftig ned fra 2018 til 2019.

For to år siden var inntektene til familieselskapet Familyfun på like over sju millioner kroner, mens i fjor var de ned på 2,1 millioner kroner.

Haugen er kjent under navnet «Komikerfrue», og har i flere år blogget om hverdagslivet og det hun brenner for. Ektemannen har derimot jobbet som komiker i en årrekke, og har de siste årene reist rundt med egne show.

Årsregnskapet til ekteparet viser ikke bare at inntektene til selskapet Familyfun AS har gått ned, men også driftsresultatet stupte - fra nesten 2,1 millioner kroner til 145.205 kroner. Årsresultatet gikk ned fra 1,6 millioner til 112.349 kroner.

Samtidig viser 2019-tallene at de ikke tok ut noe i utbytte fra selskapet, mens Haugen, som er daglig leder fikk bare 440.000 kroner i lønn.

Dette står i stor kontrast til 2018, da paret tok ut én million kroner i utbytte, og belønnet Haugen med en årslønn på 1,2 millioner kroner. På toppen av dette fikk øvrige styremedlemmer, det vil si Burøe, utbetalt 1,4 millioner kroner i lønn.

Haugen har tidligere drevet nettbutikken Makeup Your Mind, som hadde et årsresultat på minus 191.425 kroner i 2019. I 2018 var årsresultatet minus 12.135 kroner. Så heller ikke fra dette selskapet har hun kunnet hente utbytte.

Nettavisen har tross gjentatte henvendelser ikke lykkes i å få kommentarer fra verken Haugen eller Burøe.

Kreftsyk

2019 var ikke bare et dårlig år økonomisk for paret. Haugen fikk kreft og gjennomgikk tøff behandling.

Det var i juni i fjor hun delte nyheten på bloggen sin, noe også Nettavisen omtalte den gangen. I innlegget med titten «Kreft? Det er det jo ingen som får to ganger.» forteller bloggeren om den nedslående beskjeden.

- Det er kjempevanskelig å skrive dette. For da blir det liksom sant. Det er så mye enklere å pakke det vekk og slippe å forholde seg til vonde fakta mens i realiteten så gjør det det hele bare verre, for man blir så tung og mørk innvending skriver Haugen, og forklarer:

- Jeg har kreft. I livmoren.

Etter måneder med behandling, kunne hun endelig dele den gledelige nyheten i desember:

- Fy fasan, jeg har vunnet over kreften. Igjen, skrev hun på bloggen.

Klagestorm

Før Haugen fikk påvist kreft i fjor sommer, stormet det rundt ektemannen Burøe noen måneder tidligere.

Det kom nemlig en rekke anklager om seksuell trakassering og upassende oppførsel. I podcasten «Pompel og Pilt», som Ørjan Burøe hadde sammen med Rune Haraldsen, åpnet han opp om anklagene om trakassering.

– Jeg var et ræva menneske før. Jeg hadde en lang periode i livet mitt der jeg var høy på meg selv, fortalte han i podcasten, skriver VG.

I jobben som komiker har Burøe reist på turné med flere show. I tre år reiste han rundt med showet «Fordommer», men i 2019 reiste han rundt med showet «Store gutter gråter ikke».