Inntektsstup for Tone Damli

Inntektene og resultatet til artist Tone Damli (32) falt kraftig i fjor.

Sangeren eier selskapet Tone Damli AS. Årsregnskapet for fjoråret viser at inntektene falt fra 2,38 millioner kroner i 2018 til 1,52 millioner i fjor. Driftsresultatet stupte fra 1,14 millioner kroner til 426.000, resultatet før skatt fra 1,09 millioner til 381.000 kroner.

Les også: Tone Damli røper kjønnet på babyen

Artisten hadde ved utgangen av fjoråret plassert en halv million i aksjemarkedet og 327.000 kroner i banken. Men Damlis selskap skyldte også banken nesten 1,2 millioner kroner ved utgangen av fjoråret. Tone Damli tok for fjoråret ut 606.000 kroner i lønn, ned fra 743.000 året i forveien.

Nettavisen har prøvd å få tak i Damlis manager David Eriksen for en kommentar til tallene, men så langt ikke lykkes.

Les også: MGP-aktuelle Tone Damli om møtet med Beckham

Idol

32 år gamle Tone Damli Aaberge er kjent under artistnavnet Tone Damli og avsluttet skolegangen allerede som 17-åring etter at hun i 2005 deltok i talentprogrammet Idol på TV 2. Her kom hun på andreplass etter Jorun Stiansen og fikk dermed sitt gjennombrudd som artist. Debutalbumet kom i desember samme året og solgte til gullplate.

Hun var for øvrig dommer i Idol ved programmets 10-årsjubileum i 2013.

Damli var med i andre sesong av Skal vi danse på TV 2 høsten 2006, der hun endte på tredjeplass.

I 2009 deltok Damli i Melodi Grand Prix med sangen «Butterflies» og kom på andreplass. Hun ble bare slått av Alexander Rybak, som senere vant den internasjonale finalen.

Forbanna

Tone Damli var også med i årets finale, men ble slått ut i først runde og kom ikke med til gullfinalen. MGP-finalen ble rammet av en teknisk feil, som gjorde at publikum ikke fikk stemme på sin favoritt.

Dermed hyret NRK inn en jury på 30 mennesker som avgjorde finalen. Måten avstemningen skjedde på, fikk artisten til å rase:

- Jeg er bare så steikenes forbanna på måten dette ble gjort på. Slik jeg har forstått det er det 30 personer som har bestemt utfallet av konkurransen. Dette før vi sto på scenen i finalen. Det vil altså si at det vi presterte i finalen ikke hadde en drit å si, skrev blant annet Damli på sin Instagram-konto.

Sogndal-jenta har i tillegg vært med i den svenske Melodifestivalen.

Les også: Tone Damlis manager vurderer pengekrav mot NRK

Spillselskap

I 2014 startet hun som frontfigur i det utenlandske spillselskapet Betsson, kort tid før hun fikk sitt første barn med rallysjåfør Markus Foss.

I april bekreftet Tone Damli at hun og Foss skal bli foreldre igjen. Nylig fortalte hun via sin Instagram-konto at datteren Billie skal bli storesøster til en gutt.