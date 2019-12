Interpol slettet etterlysning av bedragerietterlyst

Interpol har hevet etterlysningen av 44 år gamle Umar Farooq Zahoor som er etterlyst som en hovedmann bak bedrageriet av 60 millioner kroner mot Nordea.

Norske myndigheter vil fremdeles ha tak i den 44 år gamle pakistaneren som har vært etterlyst av norsk politi siden 2015. Høyesterett i Norge har stadfestet etterlysningen og pågripelsesbegjæringen av Zahoor på bakgrunn av hans rolle i bedrageriet av Nordea på mer enn 60 millioner kroner i 2010, skriver VG.

26. november slettet derimot Interpol den internasjonale etterlysningen av Zahoor og har varslet nasjonale politimyndigheter over hele verden om at han ikke lenger er etterlyst.

Beslutningen om å heve etterlysningen skjedde etter ordre fra kommisjonen for kontroll av Interpols opplysninger CCF. Kommisjonen er en uavhengig gruppe i Interpol og som består av fem jurister fra Angola, Moldova, Russland, Argentina og Finland. Vedtaket er ikke offentlig og kan ikke påklages.

Interpol-sjefen i Norge, Egon Husabø Kvigne, sier til avisen at de fremdeles mener det er grunnlag for å etterlyse Zahoor. Det samme mener statsadvokat Carl Graff Hartmann, som er påtaleansvarlig i bedragerisaken. Han sier at Zahoor nå står fritt til å reise hvor han vil.

– Ja, det er riktig, men norsk påtalemyndighet ønsker ham fortsatt pågrepet og utlevert. Dette har også Høyesterett slått fast, sier statsadvokaten.

Zahoors forsvarer i Norge, advokat John Christian Elden, sier han ikke har vært involvert i slettingen av etterlysningen.

