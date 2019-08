Investeringsdirektør: - Trump kan ofre handelskrigen for å vinne valget

Vil Donald Trump gå med på å tape handelskrigen med Kina? Ja, mener Skagen-direktør Alexandra Morris.

STAVANGER (Nettavisen Økonomi:) Etter 20 år i finans har Alexandra Morris, investeringsdirektør i Skagen-fondene, sett det meste. Hun nevner den arabiske våren, den russiske annekteringen av Krim, krisen i Eurosonen og Ebola-utbruddene som noen av hendelsene som har rystet finansmarkedene. Handelskrigen mellom USA og Kina følger i samme rekke.

- Man blir vant til denne typen situasjoner, men det er aldri behagelig å sitte i, sier Morris.



Donald Trump og Kina har i flere omganger trappet opp handelskrigen med nye toller og påfølgende mottiltak. I mai rystet den amerikanske presidenten markedene ved å sette opp tollen på varer fra Kina verdt 250 milliarder dollar fra 10 til 25 prosent. Siden har han varslet en ytterligere toll på 10 prosent på kinesiske varer verdt 300 milliarder dollar.

- Den største trusselen verdensøkonomien står overfor nå, er at handelskrigen vil vare lenge. Jo lenger den varer, jo dypere vil en resesjon være, sier Morris, som foreløpig forholder seg rolig, ettersom verdensøkonomien har vært sterk lenge i forkant av handelskrigen mellom USA og Kina.

President Donald Trump under besøket på et petrokjemisk anlegg drevet av oljegiganten Shell i Monaca i Pennsylvania tirsdag. Foto: Susan Walsh (NTB scanpix)

Mener Trump kan måtte bukke under

Nylig utsatte Trump ny toll på en rekke kinesiske varer fra 1. september til 15. desember for ikke å ødelegge den amerikanske julehandelen. Samtidig opplyste Trump at han oppriktig tror at Kina ønsker en handelsavtale med USA, og at han utsatte innføringen av tollsatsene etter «gode samtaler» med Kina.

- Jeg ser på handelskrigen som et kappløp om hvem som tør å sitte lengst i setene sine. Handelskrigen vil utvilsomt gjøre vondt for både Trump og Kina, og begge ønsker dialog i september. På et tidspunkt har vi tro på at det vil komme en løsning i en eller annen form, sier Morris, som selv er halvt amerikansk og fra Ohio.

Skagen-fondenes investeringsdirektør Alexandra Morris mener Trump vil ha en pragmatisk holdning og ha presidentvalget i 2020 i bakhodet ettersom handelskrigen trekker ut. Foto: Gorm Kallestad (NTB scanpix)

Investeringsdirektøren mener Trump vil innta en pragmatisk holdning, ettersom han utvilsomt er ute etter å vinne valget i 2020.

- Det kan han ikke gjøre med en økonomi som eventuelt er i resesjon, sier Morris.

- Men vil en 'strongman' som Trump gå med på å tape en handelskrig?

- Trump har en evne til å kommunisere hva enn det måtte være i et positivt lys. Dersom presidenten kommer i en posisjon der Kina objektivt sett trekker det lengste strået, vil kineserne helt sikkert la ham lyse seg i glansen av en eller annen form for retorisk suksess.

Skaper uro i aksjemarkedene

Handelskonflikten har vært dyr for både USA og Kina, og verdens aksjemarkeder har vært preget av angst og frykt for at den allerede langvarige kampen vil trekke ut og sende verden inn i en dyp økonomisk nedtur.

- Handelskrigen har gjort at selskapene utsatt for internasjonal handel har fått hard medfart, og vi ser at investorene søker mot store og stabile selskaper i verden. Vi har sett en sterk korreksjon av sykliske aksjer spesielt, og fremvoksende markeder har fått seg en smell, sier Morris.

Investeringsdirektøren sier at den uforutsigbare presidenten på sett og vis er forutsigbar i måten han alltid setter seg selv og USA først. Og at han har en tendens til å ikke fortelle sannheten.

- Det er ingen tvil om at hverdagen blir mer spennende med Donald Trump, og jeg må jobbe med å skille mine personlige oppfatninger av ham fra hvilken innflytelse han har på verdensøkonomien, sier Morris.

Blant Trumps seneste utspill er at han åpner for å trekke USA ut av Verdens handelsorganisasjon (WTO). Under et besøk i Pennsylvania tirsdag hintet Trump til at USA ikke lenger vil godta at WTO anser rike land som Kina som «utviklingsland».

- Vi vet at de har lurt oss i åresvis, og det kommer ikke til å skje igjen, sa Trump, og gjentok dermed trusselen fra juli i år.