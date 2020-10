Investeringsdirektøren blir forbløffet over aksjetrend før USA-valget: – Tror det blir fryktelig spennende

Alexandra Morris har dykket ned i hvordan aksjemarkedet har reagert på amerikanske presidenter gjennom tidene.

Hva vil skje med aksjemarkedet dersom Donald Trump vinner valget 3. november? Vil markedet reagere annerledes på en Joe Biden-seier enn en Trump-seier?

Investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagenfondene har sett nærmere på presidentvalgene de siste 100 årene, og finner at børsene historisk reagerer mer positivt på en valgseier til Republikanerne enn for Demokratene.

Tall fra de siste syv valgene viser at aksjemarkedet har steget 15,3 prosent de første tolv månedene når en republikaner har vunnet, og 7,5 prosent når det har blitt demokratisk seier.

Men alle valg har sine særegenheter, og 2020-valget er preget av store usikkerheter, noe også globale og amerikanske børser bærer preg av. I tillegg til koronapandemien, nevner Morris Black Lives Matter-demonstrasjonene, valget av ny høyesterettsdommer, klimaendringene og økende ulikhet i USA som eksempler.

– I sum føles verden som et mer ukjent sted nå enn på lenge, og det er noe aksjemarkedet hater, sier Morris.

NORSK-AMERIKANER: Skagenfondenes investeringsdirektør Alexandra Morris er født i Alabama og bodde i USA de første 13 årene av livet, før hun flyttet til Norge. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Statistikken som forbauser

Dersom en ser på tallene fra de siste 70 årene, er det spesielt et aspekt som gjør at investeringsdirektøren sperrer opp øynene:

Den brede S&P 500, som er aksjeindeksen med 500 amerikanske selskap, har levert dårligst avkastning i år der det republikanske partiet både har hatt presidenten og flertall i kongressen. Som grafen under viser, har avkastningen i disse årene i snitt vært på 7,5 prosent.

OPPSIKTSVEKKENDE: Figurene viser hvordan S&P 500-indeksen har prestert under ulike presidenter og under de ulike politiske sammensetningene i kongressen. Foto: SKAGEN

– Det er overraskende, og akkurat det mange investorer håper på og ønsker seg nå, sier Morris.

En fersk undersøkelse blant 1.000 amerikanske investorer viser at 46 prosent av investorene ønsker en republikansk president og et republikansk flertall i kongressen, altså både senatet og representantenes hus.

– De historiske tallene viser at de burde ønske seg noe annet. Det har gått best i perioder når presidenten ikke har flertall i kongressen. Kanskje er det med en handlingslammet president at markedet får utfolde seg friest, sier investeringsdirektør Morris undrende.

– Men i hvor stor grad tror du at det er en årsakssammenheng mellom hvem som sitter med makten og hvordan aksjemarkedet har prestert?

– Vi har helt klart sett at børsene går bedre under en republikansk president enn en demokratisk. Det har mye med politikken å gjøre, fordi republikanerne legger opp til større frihet og færre reguleringer. Det er nok en klar sammenheng. Men vi ser jo at enkelte presidentskap varierer ekstremt, og det er umulig å si at børsen vil gå bedre med Trump enn med Biden, sier Morris.

Biden har uttalt at han vil fjerne noen av skattelettelsene til Trump og øke det statlige investeringsnivået. Morris mener at Trump ikke har vært fullt så tydelig på hva han ønsker for den neste perioden, men at man kan være sikker på at han vil gjøre hva som helst for å øke verdiene på aksjemarkedet.

– Markedet har nok tatt innover seg at det går mot Biden-seier akkurat nå. Samtidig er ikke en åtte prosents ledelse i begynnelsen av oktober noen stor margin. I vippestatene er det ikke så store utslag, og jeg tror det være jevnt helt inn, sier Morris.

Store forskjeller

Det er flere ekstreme eksempler gjennom historien på både børsoppgang- og nedgang under ulike presidenter. Under Bill Clinton (1993-2001) skjøt for eksempel S&P 500 opp 210 prosent, ettersom både fenomenet internett utviklet seg og den økonomiske veksten generelt var enorm.

Under forretningsmannen George W. Bush (2001-2009) derimot, sank S&P 500 hele 40 prosent. Bush satt som president mens dotcom-boblen sprakk, og terrorangrepene 11. september sendte børsene ytterligere nedover. Etter en kort periode med oppgang inntraff også finanskrisen i 2007, og Bush-perioden er den svakeste for S&P 500 i moderne tid.

BEST OG VERST: S&P 500 har aldri prestert så godt som i perioden Bill Clinton satt som president, og aldri har børsene gått verre enn i perioden etterfølgeren George W. Bush regjerte. Foto: Greg Gibson (AP)

Investeringsdirektør Morris understreker at det er flere faktorer enn hvem som sitter som president som avgjør hvordan børsene beveger seg. Samtidig har den sittende presidenten en klar påvirkningskraft.

Aksjemarkedet verdsetter selskapene basert på inntjening, og politikk kan påvirke selskapenes lønnsomhet. Å kutte rentene gjennom kvalitative lettelser kan for eksempel øke selskapenes overskudd, og aksjekursene kan følge etter. Politikere kan også kutte i skattene for å styrke selskapens bunnlinje.

På den andre siden kan økte statlige investeringer i for eksempel industrien og i byggebransjen kunne øke antall arbeidsplasser og øke innbyggernes handlekraft og konsum.

– Vi ser at investorene håper på en republikansk seier både i senatet og i presidentvalget, fordi de håper på større gjennomføringsevne og mer spillerom. Samtidig leder Biden på meningsmålingene, og det vil sikkert ikke være negativt for markedene om en demokrat vinner heller, sier Skagen-direktøren og fortsetter:

– Store infrastrukturprosjekter kan være bra for økonomien og gi økt konsum, noe som i tur vil være bra for selskapene på børsen. De som liker å vedde kan se at oddsen for Biden-seier er lavere enn for Trump. Jeg tror det blir fryktelig spennende.