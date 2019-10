Investor Jens Ulltveit Moe langer ut mot naturvernere

- Skit i verden, leve Norge. Det er det de står for, sier investor Jens Ulltveit Moe om naturvernere som protesterer mot vindkraftutbygging.

Forrige uke gikk fristen for å gi sine synspunkter på Nasjonal ramme for vindkraft ut, etter at NVE la frem sitt forslag. Engasjementet er enormt og over 5.000 høringssvar kom inn.

I et intervju i DN (krever abonnement) søndag langer investor Jens Ulltveit-Moe ut mot naturvernere som protesterer på vindkraftutbyggingen.

- Skit i verden, leve Norge. Det er det de står for, sier han til avisen.

Han sier han synes det er merkelig at naturvernere ikke har mer forståelse for at det som kan må gjøres for å kutte utslipp, og at det viktigste da er å kutte kull. Han tror også det er en stund til vi kan se mot flytende havvind langs brådype norskekysten og peker på at dette er langt dyrere enn å feste turbinene på havbunnen.

- Bare de med svært kort horisont kan være motstandere av utbygging av vindkraft. Hvis du ser på Norge isolert, er det riktig at vi ikke har behov for mer kraft. Men norsk strøm har vært vesentlig for at danskene har kunnet kutte det aller meste av sitt kullforbruk, og i Storbritannia har norsk gass bidratt til at britene snart har kuttet alt kull. I et land der kull har vært helt dominerende siden den industrielle revolusjon, er det fantastisk. All ren kraft vi kan bidra med til Europa, går til å kutte både CO2- og partikkelutslippene, sier Moe.

Generalsekretær Maren Esmark i Naturvernforbundet sier til DN at hun forstår kritikken, men at de kun er imot vindkraft i urørt natur, og mener man bør kunne tenke både natur og klima.

- Mange av de utbygde vindkraftverkene i Norge er i konflikt med naturverdier. Vi mener de heller burde vært lagt til industri- og havneområder, sier hun.