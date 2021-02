Investorene klør seg i hodet: Gamestop suser oppover igjen

Et bilde av en iskrem fra McDonalds skal ha vært én av grunnene til at Gamestop-opphentingen har begynt.

Gamestop-aksjens spinnville oppgang på 1.700 prosent rystet verdens finansmarkedet i januar.

Spillentusiaster og småsparere over hele verden koordinerte aksjekjøp gjennom en diskusjonsgruppe på Reddit, og sendte Gamestop-aksjene til himmels. Hobbyinvestorene pekte nese til hedgefond-investorene som spekulerte i at aksjen skulle ned. Hedgefondet Melvin Capital tapte halvparten av forvaltningskapitalen sin i januar som følge av børsturbulensen.

I starten av februar stupte imidlertid Gamestop-aksjen. Noen uker senere ble Reddit, sjefen for aksjeplattformen Robinhood, samt hedgefondene Citadel Securities og Melvin Capital innkalt til Kongressen for høring i Representantenes hus. Det samme ble Keith Gill, kjent som Roaring Kitten, mannen som skal ha vært drivkraften bak den uvanlige børshendelsen.

Tok av etter iskrem-tweet

Gamestop-aksjen har i løpet av de siste ukene stabilisert seg på et prisnivå noe over nivået fra før børsrallyet i slutten av januar. Det vil si, fram til den mer enn doblet seg i løpet av få timer onsdag kveld:

Da handelen stoppet klokken 22 onsdag, kostet én Gamestop-aksje 91,7 dollar - 104 prosent mer enn den gjorde dagen før. I etterhandelen steg den videre 85 prosent.

Oppdatering 15.50: En Gamestop-aksje kostet 162 dollar fra børsåpning torsdag, over 250 prosent opp fra børsåpning onsdag. 20 minutter ut i handelen har aksjen imidlertid falt til rundt 112 dollar per aksje.

Investorene har så langt ikke klart å identifisere grunnen til at Gamestop-aksjen plutselig skjøt fart.

Noen Twitter-brukere mener hoppet skyldes avgangen til spillselskapets finansdirektør Jim Bell onsdag. Andre peker på at den aktivistiske investoren Ryan Cohen, som eier en betydelig andel Gamestop-aksjer, har delte et bilde av en iskrem fra McDonalds.

– Jeg har ingen anelse om hva iskremen betyr. Folk ser etter signaler, sier Wedbush Securities-analytiker Michael Pacther til Reuters.

Den kryptiske meldingen fra Cohen har ført til at ryktebørsen har gått varm:

Gamestop vil forandre seg

I en pressemelding tirsdag, skrev Gamestop at finansdirektør Jim Bell ville tre til side som et ledd i en ny retning for selskapet. Flere håper nå at selskapet tar en mer teknologidrevet retning.

Ifølge Reuters skriver analytiker Stephanie Wissink i Jefferies Research at Gamestop vil endre forretningsmodel ved å finne «en finansdirektør med mer omfattende tech-bakgrunn (i motsetning til detaljhandel)».

