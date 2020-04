Investorer mener disse selskapene vil komme enda sterkere ut av koronakrisen

Flere investorer tror at en håndfull selskaper vil komme enda sterkere ut av koronakrisen.

NEW YORK (Nettavisen): Ifølge New York Times utgjør nå topp fem selskapene på aksjeindeksen S&P 500; Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet og Facebook rundt 20 prosent av indeksen.

S&P 500 er en aksjeindeks over 500 store amerikanske selskap, og felles for disse fem gigantiske amerikanske selskapene, er at børsverdien deres har gått opp med over 20 prosent siden bunnen ble nådd 23. mars i år.

Den eneste som ikke har tapt penger

Toppsjefen i Amazon, Jeff Bezos, er ifølge Bloomberg den eneste av de fem rikeste personene i verden som ikke har tapt penger i 2020. Fra januar og til utgangen av mars hadde Bezos tjent over 62 milliarder norske kroner. Ifølge The Bloomberg Billionaires Index er Bezos i dag god for 144 milliarder dollar.

Ifølge New York Times er forskjellen i investorenes forventninger til små og store selskap i USA akkurat nå veldig stor.

Nasdaq 100, som er en indeks over de største teknologiselksapene i USA, er opp 1,2 prosent så langt i år. På den andre siden viser Russell 2000-indeksen, som følger små selskaper, ned hele 23 prosent så langt i år.

- Det investorene forteller deg er at de store, sterkere og mer stabile selskapene kommer til å vinne mot sine mindre kolleger, sier Stuart Kaiser i det sveitsiske bank og finansselskapet UBS til avisen.

Denne uken kommer også resultatene fra de fem største selskapene.

Alphabet bedret resultatet

Først ut denne uken var Googles moderselskap Alphabet, som bedret resultatet til tross for koronapandemien. De kunne vise til et bedret resultat i første kvartal, til tross for mindre aktivitet i annonsemarkedet som følge av koronapandemien.

Overskuddet var på 6,8 milliarder dollar, nesten 3 prosent høyere enn i første kvartal i fjor. Omsetningen steg 13 prosent til 41 milliarder dollar.

Men mars måned skilte seg ut.

– De to første månedene i kvartalet var sterke, men i mars sto vi overfor en betydelig roligere takt i annonseomsetningen, sa Alphabets finanssjef Ruth Porat da hun la fram resultatet sammen med Alphabet-sjef Sundar Pichai tirsdag.

Resultatet var bedre enn analytikernes prognoser og Alphabet-aksjen steg etter at resultatet ble kjent.

Microsoft økte med 15 prosent

IT-giganten Microsoft rapporterte om økt omsetning og fortjeneste i forrige kvartal, da tallene ble presentert på onsdag. Omsetningen var på 35 millioner dollar, en økning på 15 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Overskuddet økte enda mer – 22 prosent – opp til 10,8 milliarder dollar. Både overskudd og omsetning er høyere enn analytikerne hadde forventet, og Microsfdot har en svak oppgang på børsen på torsdag.

– Covid-19 har hatt en minimal innvirkning på selskapets totale salg, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Facebooks omsetning vokste 18 prosent

Facebooks presenterte også sine tall onsdag, og de fikk i årets første kvartal den tregeste kvartalsveksten siden børsnotering, noe som skyldes koronapandemiens effekt på markedet.

Facebook meldte samtidig om «betydelig nedgang» i reklamepriser og etterspørsel de siste tre ukene i mars. Selskapet setter utviklingen i sammenheng med den globale saktegangen som har satt sitt preg på det digitale annonsemarkedet, som følge av koronapandemien.

Resultatet i første kvartal var på 4,9 milliarder dollar, eller 1,71 dollar per aksje. Det er mer enn dobbelt så mye som i samme periode i fjor da resultatet ble 2,43 milliarder dollar, eller 85 cent per aksje.

Facebooks omsetning vokste 18 prosent til 17,74 milliarder dollar i første kvartal, sammenlignet med 15,08 milliarder dollar i fjorårets første kvartal.

Facebook gir ingen anslag for omsetningen for resten av året, men varsler at det så langt i andre kvartal er tegn på stabilitet. Reklameomsetningen de første tre ukene i april er på samme nivå som i samme periode i fjor.

Facebook hadde 2,6 milliarder månedlige brukere i gjennomsnitt i mars, 10 prosent flere enn på samme tid i fjor. Den daglige brukerbasen steg 11 prosent til et gjennomsnitt på 1,73 milliarder.

2,99 milliarder mennesker brukte minst én av Facebooks apper minst én gang i mars – Facebook, Instagram, Messenger eller WhatsApp. Det er 11 prosent høyere enn i mars i fjor. Facebook er opp rundt fire prosent på Wall Street torsdag.

Når det gjelder Apple og netthandelkjempen Amazon, så skal de begge legge frem sine resultater ved 22-tiden norsk tid torsdag.