Hallgeir Kvadsheim reagerer kraftig.

Mandag starter det årlige Mammut-salget i bokhandlene, som markedsføres som «Norges største boksalg».

Det er en gigantisk og tungt markedsført salgsbegivenhet, der alle de store bokhandelkjedene deltar og der tilbys bunkevis av bøker til det som fremstår som sterkt rabatterte priser. For å gi et bilde av at prisene er spesielt gode, annonserer noen bokhandlene med førpriser som gir inntrykk av sterkt rabatterte priser. Historisk sett har Mammutsalget vært tiden da bøkene er på sitt aller billigste og det gjør kupp du ikke gjør ellers i året.

Billigere før

Nettavisen har imidlertid tatt en nærmere titt på prisene på årets Mammutsalg. Konklusjonen er at mange av tilbudene er langt fra så bra som man kan ha inntrykk av. Her er hovedfunnene.

I svært veldig mange tilfeller er prisene høyere på Mammutsalget enn de samme bøkene har ligget på fjor.

Blant de 20 mest populære bøkene på Mammutsalget, har 11 vært solgt til lavere pris i løpet av fjoråret. Fem har vært solgt til samme pris tidligere, mens bare fire har aldri vært billigere.

I noen tilfeller har prisene bare vært lavere enn «mammut-prisene» i korte perioder, men i andre tilfeller har prisene vært lave i mange måneder.



Bestselgeren «Søsterklokkene» av Lars Mytting, som er en av de mest populære bøkene i årets Mammutsalg, har vært for eksempel tilgjengelig for under 100 kroner gjennom nesten hele 2020, med priser nede i 79 kroner. Nå selges den på Mammutsalg til «tilbudspris» 149 kroner. Førpris ifølge Ark er imidlertid 399 kroner.



Hos Ark annonseres kokeboken «Hummus og granateple» til 199 kroner - den er satt ned fra 399 kroner, ifølge annonsen. Fra oktober til desember kostet den samme boka 149 kroner i samme bokhandel.

Livet Illustrert av Lisa Aisato, den nest mest populære boken på Mammutsalget, ifølge Ark, selges «til tilbudspris» 299 kroner. Den var tilgjengelig for priser helt ned til 99 kroner i fjor.







Reagerer

Tallene får privatøkonom Hallgeir Kvadsheim til å reagere.

- En ting er om en bok har vært solgt med rabatt i en kort kampanjeperiode. Det er noe annet når den har ligget lenge med lav pris, kombinert med korte perioder med høy pris rett før salget - da mener jeg at en bevisst manipulerer kundene, sier han til Nettavisen.

Han viser spesielt til bøkene «Søsterklokkene» og «Hummus og granateple» hos Ark, hvor Nettavisen så at bøkene lå til en lavere pris i en lang periode i 2020 enn Mammutsalg-prisen.

Se prisliste lenger ned i saken.

- Jeg mener de lurer kundene i de tilfellene hvor prisene har ligget lavere i en lang periode i fjor, og så setter de opp prisen kort tid før salget slik at man kan markedsføre det store prisavslaget, sier han.

Kvadsheim, som driver nettstedet Pengeverkstedet.no og er kjent fra «Luksusfellen», sier kjedene kan ha mange unnskyldninger for at førprisene er slik de er.

Han mener imidlertid det ikke er noen tvil om hvordan vi som kunder opplever slike prisavslag som annonseres.

- Vi går ut fra at det er reelle førpriser, det varen kostet før salget, sier han.

- Vi blir jo lurt til å kanskje kjøpe mer enn vi ville gjort om vi hadde visst hele prisbildet, sier Kvadsheim.

Kvadsheim trekker paralleller til Black Friday, men mener likevel det skiller seg noe fra det prisbildet Nettavisen har sett hos Ark i forbindelse med Mammutsalget.

- Da er det en del gode kjøp, som er kun på det tidspunktet. Men her har jo de fleste bøkene vært mulig å få tak i billigere i en lang periode tidligere, sier Kvadsheim.

Kvadsheim anbefaler alle å bruke prissammenligningstjenester for å finne ut om prisene du kan få på et salg virkelig er gode. Han tror mange bruker slike tjenester kun for å finne ut hvilken butikk som er rimeligst.

- Når det er salg, tenker man at det er billig uansett. Men du bør sjekke prisene opp mot butikken selv også, hva var prisene der før nyttår eller rett før salget? Da blir butikkene ofte tatt med buksene nede, sier han.

- Stort avslag trenger ikke være et kupp

Kravene i markedsføringsøloven er at hvis man markedsførerer med førpris, skal det være i forhold til egen førpris. Varen må ha hatt denne førprisen i en periode rett før salget, opplyser Jo Gjedrem, avdelingsdirektør i Forbrukertilsynet.

- Men det kan være andre konkurrenter som er billigere - derfor er vårt råd alltid at du ikke må henge deg opp i førprisen - se på nåprisen og sammenlign med hva andre selger samme vare for, sier Gjedrem.

Førpriser kan gi et kunstig bilde av en pris, påpeker Gjedrem:

- Det er ikke sikkert du gjør et kupp selv om prisavslaget er stort. Du kan ikke være sikker på at varen er billigere enn hos konkurrenten eller om det bare er førprisen som har vært veldig høy.

Tjenester som prisguide.no og prisjakt.no gjør det enklere å sjekke prisene hos konkurrenter, som Gjedrem oppfordrer sterkt til.

- Skal være reelt salg

Anne Jorunn Skogøy, prosjektleder for Mammutsalget i Bokhandlerforeningen, sier at Mammutsalget er det største samlede boksalget med nærmere 800 titler i bredden.

- Mammutsalget skal være et reelt salg, folk forventer å finne billige bøker, og det skal de finne, sier hun til Nettavisen.

Hun forklarer imidlertid at de legger til rette for en felles salgsperiode med felles titler, men har ikke noe med kjedenes og bokhandlenes prising å gjøre.

- Prisen da boken kom ut

Kari Roll-Matthiesen, kategorisjef for Ark, sier at de er opptatt av å gi kundene riktig informasjon, og at de forholder seg til markedsføringsloven.

- Hva tenker dere om at størsteparten av de mest populære bøkene var billigere i 2020 enn de er på mammutsalget?

- Enkeltstående titler kan ha vært rimeligere tidligere i år, men under Mammutsalget er det er veldig stort utvalg av bøker som er på tilbud. Det er det som er spesielt med Mammutsalget er mengden ulike titler som inngår i salget, svarer hun.

Hun påpeker at det er langt flere titler på salg i denne perioden enn ved andre kampanjer.

- At enkelttitler kan ha vært rimeligere på tidligere kampanjer kan forekomme. Prisene i markedet vil alltid ha noe variasjon – og de går opp og ned avhengig av ulike kampanjer og tilbud, både hos oss og våre konkurrenter, sier Roll-Matthiesen.

Nettavisen viser spesielt til prisen på «Søsterklokkene», som er dyrere under Mammutsalget enn størsteparten av hele 2020, og har spurt hvorfor den prises slik og annonseres som tilbud.

- Prisen på en bok varierer avhengig av format, en innbundet bok er for eksempel dyrere enn en pocketbok. Førprisen som er oppgitt, er det boken i utgangspunktet kostet da den kom ut, sier hun.

