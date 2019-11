Iphone-brukere har etterlyst dette i mange år. Nå er Apple i ferd med å levere

Apple-sjefen er ikke fremmed for ideen om en abonnementsløsning - noe analytikerne mener kan sende aksjekursen videre oppover.

Ideen er fortsatt på tegnebrettet, men Apple-sjefen Tim Cook bekrefter at teknologigiganten jobber med nye måter å betale for Iphonen på.

- Vi er bevisste på at mange av brukerne ønsker en slags gjentakende betaling som det, sier Cook ifølge CNBC.

Iphone-salget har falt de siste årene på grunn av høye priser, og kanskje kan nettopp en abonnementsløsningen få trenden til å snu.

Kalles «Apple Prime»

Tematikken er langt ifra ny. Lenge har investorene spekulert i om Apple skulle begynne ta betalt for ny teknologi gjennom abonnementer, i stedet for gjennom enkeltkjøp.

Analytikerne mener på sin side at en slik løsning vil kunne sende Apples aksjekurs ytterligere opp, ettersom investorene normalt setter pris på stabile inntekter - noe et abonnement på Iphone, «Apple Prime», ville bidratt til.

Apples aksjekurs har steget jevnt og trutt siden starten av året, og per fredag handles Apple-aksjer for 248 dollar per aksje - 76 dollar høyere enn 2. januar i år.

I praksis ville et Apple-abonnement bety at brukerne betalte en månedlig sum mot at de fikk bytte inn sin Iphone mot en nyere modell årlig. I tillegg til Iphonen kunne Apple for eksempel fristet med større skylagring og Apple TV-innhold som en del av abonnementet, ifølge CNBC.

Da analytikerne spurte Cook om en abonnementsløsning onsdag, antydet Apple-sjefen at en liknende betalingsplan allerede eksisterer i dag. Mange av Apple-kundene har allerede oppdateringsplaner på Iphonene sine, og Cook tror slike tilknytninger kommer til å utvikle seg videre.

- Mitt perspektiv er at dette i framtiden vil vokse med store volumer. Det vil vokse uforholdsmessig mye, sa Cook.

Har et innbytteprogram allerede

I 2015 begynte Apple å la kundene betale ned Iphonene sine månedlig, i stedet for i form av en engangssum, og med den månedlige betalingen kom forsikringer og oppgraderinger med på kjøpet.

Apple har også fått på plass et innbytte-program som, ifølge finansdirektør Luca Maestri, har blitt mer og mer populært. Programmet går ut på at man får rabatt på den nyeste Iphone-modellen om man bytter inn den gamle.

- Vi fortsetter å se gode resultater fra vårt innbytte-program, med mer enn fem ganger flere Iphoner byttet inn nå sammenliknet med fjoråret, sier Maestri.

Det er foreløpig uklart hvorvidt et abonnement eventuelt ville gitt andre rabatter eller fordeler som vil gi Apple et kundetekke utover dagens situasjon.

