Iphone-ras for Apple

Apples Iphone-inntekter har falt med 19 milliarder dollar de siste ni månedene, men tjenester gjør opp for nedturen.

Apple selger stadig færre Iphoner og det vises tydelig i gigantens siste kvartalsrapport. For tredje kvartal på rad opplever Apple nemlig et fall i omsetning fra Iphone. For første gang på nesten et tiår er nemlig omsetningen fra mobilen under halvparten av Apples samlede driftsinntekter.

Ved siden av det er omsetning fra Iphoner falt fra 128 til 109 milliarder dollar, altså en nedgang på 19 milliarder dollar.

I dette kvartal solgte Apple Iphoner for 25,99 milliarder dollar, ned fra 29,47 milliarder i samme kvartal i fjor, og under hva ekspertene hadde ventet, ifølge CNBC.

Dyre

De siste årene har Apple slitt med å opprettholde det solide salget av smarttelefonen. Det er delvis drevet av tøff konkurranse fra andre mobilmerker, samtidig som forbrukerne synes at telefonene til Apple, som kan koste godt over 10.000 kroner, rett og slett er for dyre, og beholder den gamle telefonen litt lenger i stedet for å kjøpe seg ny.

Men Apples investorer har likevel liten grunn til å fortvile, ettersom Apples samlede salg er langt mindre ned, drevet av økt omsetning fra andre segmenter. Disse segmentene er såkalte tjenester, for eksempel inntekter fra Apple Music eller App Store, og kategorien "wearables, hjem og tilbehør", hvor man finner produkter som Apple Watch, Apple TV og de trådløse øreproppene Apple Airpods.

Fornøyd sjef

Dette er nok til at Apple-sjef Tim Cook tar frem superlativene.

- Dette er vår største juni-kvartal noensinne. Det er drevet at rekordhøy salgsinntekter fra tjenester, aksellerende vekst for "wearables", sterk utvikling for Ipad og Mac og betydelig bedring i Iphone-trenden, sier Cook, som viser til at fallet i Iphone-salg var høyere tidligere i regnskapsåret enn nå.

Samlet sett er dermed finansmarkedene fornøyd med tallene som teknologigiganten la frem og aksjen i etterhandelen.

Selskapet hadde blant annet en bedre bunnlinje enn ventet, og kunne legge frem et resultat per aksje på 2,18 dollar. Det er riktignok sju prosent ned fra samme kvartal i fjor, men likevel bedre enn ventet, ifølge CNBC.