iPhone-salget stuper for Apple

iPhone-inntektene til Apple trynet i fjerde kvartal, mens gode Amazon-tall ikke var nok for aksjemarkedet.

Det var virkelig supertorsdag for verdens største teknologiselskaper, som alle la frem kvartalstall. Til sammen er disse selskapene verdt flere ganger det norske Oljefondet, men det hyggelige er at Oljefondet har fått ta del i verdioppgangen i år.

Apple legger frem totale inntekter i foregående kvartal på 64,7 milliarder dollar og en fortjeneste per aksje på 0,73 dollar. De internasjonale inntektene står for nesten 60 prosent av omsetningen.

Inntektene i konsernet har aldri vært høyere, men inntektene fra salg av iPhone-telefoner har falt fra 33,4 milliarder dollar i fjerde kvartal 2018 til 26,4 milliarder i år. Det er en nedgang på hele 20 prosent. På årsbasis er nedgangen mer moderate 3 prosent. Konsernsjefen er likevel fornøyd.

Vanskelig

- Apple sluttførte et år preget av innovasjon og en vanskelig situasjon med et rekordkvartal, ledet an av tidenes rekord for Mac-salget og tjenester, uttaler konsernsjef Tim Cook i Apple i en pressemelding.

Et spenningsmoment var hva inntektene fra iPhone-tjenester blir og ikke bare inntektene fra salget av telefoner. Tjenester stod i fjerde kvartal for 14,5 milliarder dollar, en økning på 16 prosent fra tilsvarende kvartal i 2019

Analytikerne ventet i gjennomsnitt at Apple skulle ha totale inntekter i foregående kvartal på 63,7 milliarder dollar - 607 milliarder kroner - og sitte igjen med en fortjeneste per aksje på 0,7 dollar.

Verdens mest verdifulle

Selskapet har avvikende regnskapsår og la frem tallene for fjerde kvartal. For hele 2020 omsatte Apple for drøyt 274 milliarder dollar, svimlende 2600 milliarder kroner.

Apple er for tiden verdens mest verdifulle selskap, med en markedsverdi på bortimot 2000 milliarder dollar, om lag 19.500 milliarder norske kroner. Apple-aksjen har steget pene 55 prosent siden begynnelsen av året.

Amazon omsatte i tredje kvartal for hele 96 ,1 milliarder dollar og satt igjen med et resultat per aksje på over 12 dollar.

Ikke godt nok

Analytikerne spådde at Amazons inntekter i foregående kvartal ville bli 92,7 milliarder dollar og et resultat per aksje på 7,41 dollar. Resultatforventningene sprikte enormt. Til tross for de gode tallene, falt aksjen i etterhandelen på USA-børsen.

Amazon har en markedsverdi på 1600 milliarder dollar, 15.250 milliarder norske kroner. Så langt i år er aksjen opp over 72 prosent, etter å ha vær opp over 90 prosent på det meste.

Kraftig økning

Google-eier Alphabet økte overskuddet til nesten 107 milliarder kroner i forrige kvartal, da annonsemarkedet tok seg opp igjen etter et fall tidlig i pandemien. Omsetningen økte med 42 prosent til drøyt 441 milliarder kroner i tredje kvartal, opplyser Alphabet torsdag.

Analytikerne spådde at Alphabets inntekter i foregående kvartal ville bli 42,9 milliarder dollar - 409 milliarder - og sitte igjen med et resultat per aksje på 11,21 dollar.

Sterkt kvartal

Inntekter fra skylagringstjenester og Google Play bidro også til veksten.

– Vi hadde et sterkt kvartal, i tråd med det bredere nettmiljøet, sier administrerende direktør Sundar Pichai. Teknologigigantens aksjer økte mer enn 8 prosent i etterhandelen.

Alphabet var før tallene ble lagt frem verdt drøyt 1000 milliarder dollar, litt mindre enn Oljefondet. Aksjen har en langt mer beskjeden oppgang i år enn de oppgangen til de andre gigantene, rundt 15 prosent.