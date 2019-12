IPS kan gi deg 8.400 kroner i skattefradrag i år

Langsiktig bunden sparing til pensjonsalderen gir den best avkastning.

Du kan sette av inntil 40.000 kroner innenfor spareordningen IPS - Individuell pensjonssparing. Og skattefradraget er egentlig en skatteutsettelse. Du trekker det fra i år, med en skatteeffekt på 22 prosent. Ved utbetaling skattlegges den med de samme 22 prosentene, altså en skatteutsettelse.

Regler for IPS

Maksimalt sparebeløp per år er 40.000 kroner.

Pengene er bundet frem til pensjonsalderen.

Kan tidligst utbetales fra 62 år.

Utbetaling kan minimum skje over 10 år, minst til 80 år. Hvis du får pensjonen utbetalt fra 62 år, blir minimum utbetalingstid derfor 18 år.

Hvis årlig utbetaling er under 20 prosent av G (18.726 kroner) kan utbetalingstiden settes ned slik at dette beløpet nås.

Det kan spares i IPS fra fylte 18 år til høyst 75 år.

Pensjonskapitalen tilfaller de etterlatte dersom kunden dør før den avtalte utbetalingsperioden utløper.

Pensjonskapitalen i en IPS-avtale kan flyttes til en annen tilbyder.

Kunden kan avbryte pensjonsspareavtalen, og få utstedt et pensjonskapitalbevis.

Fordeler og ulemper med IPS

Dette er fordelene ved IPS:

Sparebeløpet trekkes fra slik at du får utsatt skatten. Du får dermed avkastning på penger som ellers skulle ha vært innbetalt i skatt.

Innestående på pensjonskontoen teller ikke med i grunnlaget for formuesskatt.

Skatt på avkastning i oppsparingsperioden utsettes til pengene tas ut.

Ulemper:

Pengene bindes i lang tid.

Kan være et ekstra lag med kostnader (men hos mange tilbydere er ekstrakostnaden null).

Aksjefond i IPS-sparingen mister skjermingsfradraget.

For noen kan det være nødvendig at man ikke får tak i pengene. Hvis pengene lett ville blitt brukt opp i stedet for en nødvendig pensjonssparing, er det egentlig positivt at pengene bindes.

Lønnsomheten av IPS

Hvis du først er sikker på at du ønsker å binde pengene frem til pensjonsalder, gir dette spareproduktet den klart høyeste avkastningen.

Det er to forhold som gjør at avkastningen etter skatt blir god:

Du utsetter skatten ved at du får fradrag for innbetalingen til IPS

Midler innestående på IPS er fritatt for formuesskatt

Siden du trekker fra med samme effekt som du inntektfører blir avkastningen i utgangspunktet den samme før skatt som etter skatt.

På den negative siden er at midler innenfor IPS ikke får skjermingsfradrag. Betydningen av dette er ikke så stor siden dette fradraget (den skattefrie delen) vil ligge under 1 prosent.

IPS har en fordel ved at midler innestående på dette ikke teller med i formuesgrunnlaget. For dem som betaler formuesskatt (formue over 1,5 millioner kroner) gir det en relativ fordel på 0,85 prosent etter skatt. I forhold til aksjefond er forskjellen litt mindre fordi aksjefond har en verdsettelsesrabatt på 25 prosent. i formuesskatt.

Sammenlignet med å spare direkte i aksjefond vil det alltid gi høyest avkastning etter skatt ved å spare i aksjefond via IPS.

Passer ikke for unge

Selv om avkastningen via IPS er høyere er det ikke dermed sagt at dette passer for alle på grunn av bindingen. Jo yngre du er, dess mindre passer det.

Det er flere grunner til at penger ikke bør bindes i så lang tid. Sannsynligheten for at man skal få bruk for pengene er høy. Dette kan være planer som kjøp av hytte, der sparingen bør konsentreres om dette en periode. Det kan være risiko for brutt samliv, da vil man ha mer bruk for pengene til nyetableringen. Det kan også være flere ting som gjør at man har mer behov for å ha pengene tilgjengelig enn å ha bundet de opp i noen titalls år.

Noen skarp grense for når det er riktig å spare i IPS er ikke lett å gi. Det er for eksempel stor forskjell på når en som har 2 millioner i banken, og nesten ikke lån i forhold til en med 85 prosent belåning på boligen og nesten ingenting på konto.