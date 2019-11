Iraks forsvarsminister er svensk statsborger - nå etterforskes han for krigsforbrytelser

Iraks forsvarsminister har vært sykemeldt i Sverige i flere år. Nå kan svenske medier melde at samme person etterforskes for krigsforbrytelser.

I helgen bekreftet det svenske forsvarsdepartementet til flere svenske medier, blant annet SVT, at Iraks forsvarsminister Najah al-Shammari har svensk statsborgerskap, i tillegg til sitt irakiske. Svenske myndigheter oppgir at mannen søkte om oppholdstillatelse i 2009 og ble svensk statsborger i 2015.

Nå forteller flere kilder til svenske Aftonbladet at mannen etterforskes for krigsforbrytelser. I følge opplysninger til avisen pågår en foreløpig etterforskning for folkemord og brudd på krigsforbryterloven.



Etterforsket tidligere

Fra før av har al-Shammari, som har et annet etternavn i Sverige, blitt etterforsket for trygdesvindel fordi han og kona skal ha fått bostøtte og barnetillegg for barna i Sverige, mens de var i Irak.

Aftonbladet har snakket med flere eksil-irakere som mener at al-Shammari har ansvaret for det høye dødsfallet blant demonstranter, som har protestert siden oktober, i Irak. Det antas at minst 330 mennesker er drept og 15.000 mennesker såret under protestene.

En av dem, Najat, har anmeldt al-Shammari for nettopp krigsforbrytelser.

- Han er i en viktig posisjon i en korrupt regjering som gjennomfører en massakre mot folket som utøver sine rettigheter etter irakisk lov, sier hun til Aftonbladet.

Søksmål

Etter publikasjonene om at han er en svensk statsborger, truet al-Shammari med å saksøke svenske medier:

«Vi bekrefter at statsråden nå har utnevnt en svensk advokat med sine hjelpere til å saksøke de svenske og arabiske avisene og nettstedene som publiserte disse falske opplysningene», skrev det irakiske forsvarsdepartementet på sin Facebook-side.

Det var den svenske avisen Nyheter Idag, som har forbindelser til Sverigedemokraterna, som først meldte at Shammari hadde dobbelt statsborgerskap.