Iskrem-kjempe legger ned eneste kafé i Norge

Den eneste iskrem-kafeen til Ben & Jerry's i Norge, som lå på Paleet ut mot Karl Johan i Oslo, er stengt permanent.

- Det stemmer at den er avviklet. Det er er meldt oppbud, bekrefter eier og daglig leder Henrik Motrøen.

Motrøen eide virksomheten sammen med Kjetil Hamre (33,7%) og Heide Anette Stålesen (16,3 %). Han ønsker ikke å gå inn på årsaken til at butikken måtte stenge i mars/april, men koronaviruset var en del av grunnen.

Den amerikanske iskrem-kjempen Ben & Jerry's har nå derfor ingen kafeer igjen i Norge, men kiosker og butikker selger fortsatt iskremen deres i beger.

Mange røde år

Selv om koronaviruset får skylda, var situasjonen alvorlig for Ben & Jerrys lenge før det. Bedriften, som i Norge het BJ Norge AS, hadde negativ egenkapital flere år på rad. BJ Norge AS har gått med underskudd i alle driftsår siden 2014.

Driftsinntektene falt fra 11,4 millioner kroner i 2016 til 6,7 mill. kroner i 2018, som ga et underskudd på 80.000 kroner, etter et millionunderskudd i 2017. Selskapet sto med negativ egenkapital på 729.000 kroner i siste tilgjengelige regnskapsår. Regnskapet for 2019 er ikke klart - konkursen ble erklært allerede i slutten av april.

Risikovurderingen har ligget på CCC (svært høy) siden januar 2019. Det fremgår av balanseregnskapet at selskapet ikke har hatt en tapsbuffer til å dekke eller betale ned på gjelden i selskapet.