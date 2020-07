Jahn Teigens hjem til salgs - se de unike bildene

Den folkekjære artisten døde i februar, nå selges eiendommen hans utenfor Ystad. Nettavisen har de unike bildene.

Teigen døde 24. februar i år på Ystad sykehus, 70 år gammel. Han sovnet stille inn etter en tids sykdom.

En av Norges mest folkekjære og populære artister noensinne hadde siden 2006 levd et tilbaketrukket liv på Klockargården i Ingelstorp utenfor Ystad i Sør-Sverige.

SELGER FARENS EIENDOM: Sara Skorgan Teigen selger nå sin avdøde fars eiendom i Sør-Sverige. Foto: Andreas Pastor (Mäklarna Ekström & Co)

Og nå er eiendommen til salgs. Det er Jahn Teigens datter Sara (35) som selger eiendommen på vegne av sin avdøde far. Bildene av eiendommen Nettavisen får lov til å vise, er klarert for bruk av Sara Skorgan Teigen.

Stor interesse

Inntil videre annonseres eiendommen kun på hjemmesidene til megleren Ekström & Co, men den markedsføres med full tyngde fra begynnelsen av august. Da blir det også visninger.

Megler Gustav Göransson uttalte nylig til lokalavisen Ystads Allehanda at han regnet med stor interesse, og at det allerede finnes interessenter til eiendommen. Det er stor interesse også for Teigens eiendom i Norge, selv om den ligger flere titall mill fra den norske grensen.

- Det er vanskelig for oss å forstå hvor stor Jahn var i Norge, sier Göransson til lokalavisen.

Klockargården ligger mellom de to småbyene Ingelstorp og Valleberga. Det er nesten så langt sørøst i Sverige som det går an å komme, og et par mil øst for havnebyen Ystad.

Stor tomt

Teigen etterlater seg en eiendom som omtales som to selvstendige enheter. I tillegg er det et tredje bygg på eiendommen, som artisten benyttet til musikkstudio.

Det samlede boarealet er på 326 kvadratmeter, mens tomten er på hele 8,7 mål. Eiendommen består av 10 rom. På hjemmesidene skriver eiendomsmegleren Ekström & Co at selv om gården i årenes løp er renovert og bygget om, har den aldri endret karakter.

Det har heller ikke vært kompromisser med den estetiske utformingen. Den opprinnelige bygningen er fra 1700-tallet og beskrives som «ekstremt genuin». De to andre bygningene er oppført i henholdsvis 1945 og 1972, den siste ble bygget om i 1993.

Parkområde

Som bildene viser er det også en park på eiendommen, som ble skapt på 70-tallet i samarbeid med landbruksuniversitetet i Alnarp.

Prisantydningen er satt til 6.750.000 svenske kroner, om lag 6,9 millioner norske kroner.

Jahn Teigen ga i løpet av karrieren ut over 40 album og mer enn 60 singler. Hans spilte i band som Popol Vuh, Lions of Judea og showbandet Prima Vera sammen med Tom Mathisen og Herodes Falsk.

Teigen deltok i hele 14 norske Melodi Grand Prix-finaler, flere enn noen andre. Han representerte Norge i Eurovision Song Contest tre ganger, i henholdsvis 1978, 1982 og 1983. Han fikk enorm oppmerksomhet i 1978 etter sisteplass og null poeng med «Mil etter mil», og der han avsluttet sceneopptredenen med sitt berømte splitthopp.

Hedret

For sin musikkinnsats mottok Teigen en rekke priser, blant annet hedersprisen under Spellemannprisen i 1983 og 2009. I 2010 ble Jahn Teigen utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden, og to år senere ble han innlemmet i Rockheim Hall of Fame i Trondheim.

Teigen er også hyllet i hjembyen Tønsberg med egen plass og en skulptur av seg selv.

Han var fra 1984 til 1987 gift med sangeren Anita Skorgan, og de to utgjorde på midten av 80-tallet Norges heteste kjendispar. Sammen har de datteren Sara Skorgan Teigen.