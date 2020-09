Jakob (69) dro inn over en milliard i fjor

Gründeren fortsetter å gjøre vanvittig suksess, og tror omsetningen blir enda høyere i år enn i fjor.

I 1970-årene, mens han ennå gikk på gymnaset, begynte Jakob Hatteland (69) å selge ulike elektronikk-deler. Varene solgte han til venner og bekjente over disken fra farens butikk i Nedre Vats, som ligger i Vindafjord kommune.

Etter å ha grunnlagt og solgt en rekke bedrifter, blant annet Autostore til en verdi av 4 milliarder kroner, har Hatteland bygd opp en betydelig formue og teft.

I dag har Hattelands familieeide konsern, der Jakob Hatteland selv eier rundt 40 prosent, drift av selskaper i blant annet Haugesund, Stavanger, Bergen, Oslo, samt i Malmø i Sverige og Leeds i England. Hovedkontoret ligger selvsagt i Nedre Vats.

GRÜNDERSUKSESS: Jakob Hatteland startet opp med få ressurser i 1971 i Nedre Vats, og har utviklet en rekke suksessbedrifter i tiårene som har fulgt. Foto: Grethe Nygaard (Haugesunds Avis)

Teknologi, infrastruktur og maritim aktivitet

Konsernet har rundt 190 ansatte, og opplevde et ordentlig løft i inntektene i 2019: Årsregnskapet viser at Jakob Hattelands inntekter beløp seg til 1,4 milliarder norske kroner i fjor, og konsernet kan notere seg et resultat før skatt på 927,6 millioner kroner.

Selskapene i Hattelands konsern driver med teknologi knyttet til IT, infrastruktur og eiendom, samt utvikling og salg av marin teknologi.

I årsberetningen for 2019 skriver styret at positiv vekst i datterselskapene, samt kjøp av nye selskaper, har bidratt til at konsernet øke inntektene med 16 prosent i fjor.

MILLIARDÆR: Jakob Hatteland kommer fra Nedre Vats i Vindafjord kommune - som har 8.676 innbyggere. Det er herfra Hatteland har bygd bedrift etter bedrift - og solgt med solid profitt. Foto: Harald Nordbakken (arkiv) (Haugesunds Avis)

Hatteland-konsernet tror, til tross for en verdensomspennende pandemi, at omsetningen vil bli høyere i 2020 enn i fjor på grunn av økt etterspørsel innenfor forretningsområdene som Hatteland-konsernet opererer innenfor.

Hattelands konsern startet i fjor virksomhet i Polen og England, og skal i løpet av 2020 også starte opp i andre land.

IT- og digitaliseringsaksjer har skutt i været som følge av koronapandemien, og her er Hatteland godt plassert – i og med at store deler av produktene og virksomheten er knyttet til IT-relaterte tjenester. Derfor er ikke Hatteland-styret på kort sikt bekymret for at pandemien skal gå nevneverdig utover konsernet. Men det kan fort endre seg:

– På lang sikt ligger risikoen hovedsaklig i produktets markedsposisjon og muligheten for at konkurrenter kan tilby tilsvarende produkter til en lavere pris. I tillegg er en avhengig av vekst inn i nye markeder og geografiske områder for å holde vekstplanene fremover, skriver styret og fortsetter:

– På lengre sikt er det usikkerhet rundt konsekvensene, men styret er særlig bekymret for utsatte investeringsbeslutninger hos potensielle kunder som kan redusere vekstmulighetene de neste årene.

Enorm aksjegevinst

Hatteland solgte Norges første «enhjørning», robotteknologi-bedriften Autostore, for fire milliarder kroner til oppkjøpsfondet EQT i 2017. En «enhjørning» er et oppstartsselskap som blir verdsatt til over en milliard amerikanske dollar. EQT solgte for øvrig Autostore videre til amerikanske THL Partners for 16 milliarder i fjor.

Pengene fra Autostore-salget har Hatteland brukt til å investere i ny teknologi, deriblant innenfor datasikkerhet, skytjenester og programvare.

Rundt 15 prosent av omsetningen fra 2019 kom fra IT-relatert drift, mens rundt 4 prosent kom fra industriell produksjon. Resten av omsetningen består av finansinntekter og leieinntekter.

Jakob Hatteland Holding eide markedsbaserte aksjer verdt 1,7 milliarder kroner i 2019, opp fra 1,2 milliarder kroner i 2018. I tillegg hadde konsernet markedsbaserte obligasjoner og andre finansielle instrumenter verdt til sammen 286 millioner kroner.

Totalt økte konsernets egenkapital fra 2,3 milliarder til 3,2 milliarder kroner i løpet av 2019.

