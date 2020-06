Jan Bøhler (Ap) rister på hodet av påstand om strukturell rasisme i Norge

Ap-profil og justispolitiker Jan Bøhler opplevde alle foreldres mareritt da hans sønn ble ranet av en kriminell gjeng.

Nå kaller Bøhler en spade for en spade, og roper varsko over all gjengkriminaliteten man ser i Oslo i dag, med ukentlige væpnede gjengslagsmål, blind vold, barneran og ikke minst en rekke skyteepisoder.

Hør alt dette i ukas episode av podkasten Stavrum & Eikeland ved å trykke på spilleren over, eller ved å gå hit hvor du også kan høre tidligere episoder.

