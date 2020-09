Jan Fredrik Karlsen langer ut mot regjeringen: – De setter oss sjakkmatt hele tiden

Jan Fredrik Karlsen og Petter Stordalens eventsatsing sliter: – En fortvilende situasjon.

– Vårt selskap jobber for næringslivet og skaper næringslivskonferanser og sammenkomster. Det er nå forbudt, og vi trenger midler for å overleve. Vi ønsker ikke å ta alt vi kan få av midler og tilrøve oss skattebetalernes penger, men å få selskapet til å overleve mens vi venter på å få jobbe igjen, sier Jan Fredrik Karlsen (47).

Det er tre år siden oppstarten av All-In, eventselskapet som manager og tidligere Idol-dommer Karlsen startet sammen med forretningspartner Jens Nesse.

Hotellinvestor Petter Stordalen eier også 25 prosent av aksjene til selskapet, som tjener penger på kongresser og sammenkomster for næringslivet. I begynnelsen av året stod for eksempel eventbyrået for Telias konferanse og påfølgende fest for ansatte.

Men, som for veldig mange i næringslivet, har 2020 blitt et svært dramatisk for Karlsens eventbyrå. Byrådet i Oslos seneste innskrenkning fra 200 til 50 personer på innendørs arrangementer er bare en av flere tunge nyheter for bransjen den siste tiden.

– Det finnes ingen forutsigbarhet og langsiktighet i dette, all den tid viruset truer. Kundene er i praksis borte. Og alt dette skjer etter myndighetenes råd og krav. Det er derfor vi har meldt inn krav om hjelp. Tydeligere enn dette blir det ikke, sier Karlsen mandag kveld.

Bunnløs skuffelse

Spenningen var stor da regjeringen i forrige uke varslet at det ville komme nye krisepakker. Det ble snakket i gangene om at eventbransjen skulle få egne ordninger, men næringsminister Iselin Nybø (V) oppfordret i stedet eventbransjen til å søke midler fra støttetiltakene til reiselivsnæringen.

– Jeg oppfattet, som mange andre i bransjen, at det ville komme målrettede tiltakspakker for oss i eventbransjen. Vi var utrolig spente, og satt nervøse foran tv-skjermen i forrige uke. Det var som en fotballkamp mellom Norge og Brasil, men så oppdager du at de har sendt en volleyballdommer til å dømme kampen. Det var utrolig skuffende, og vi står i en fortvilende situasjon, sier Karlsen.

SLITER: – Nå gjør vi en del webinarer og digitale løsninger på vegne av kundene åre, men dette er av svært lite volum. 90 prosent av omsetningen vår har forsvunnet som følge av korona og de påfølgende tiltakene, sier Jan Fredrik Karlsen, her fra VG-lista i fjor, som All-In stod for. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

Som Nettavisen Økonomi skrev søndag, frykter mange i bransjen for framtiden i en tid der privatpersoner og bedrifter ikke har lov til å arrangere store samlinger. All-In og Karlsen har mistet 90 prosent av inntektene siden nedstengningen i mars, og mener regjeringen ikke forstår hvor alvorlig situasjonen er for næringen.

– Det virker for meg, når de tilbyr oss støtteordninger sammen med reiselivsnæringen, at de ikke forstår eller ønsker å forstå. Eller så tenker de at vi ikke har det så ille. Det er vanskelig å bedømme når man sitter utenfra, men det er tydelig at regjeringen ikke forstår alvorlighetsgraden, sier Karlsen og fortsetter:

– Å si at de hjelper vår bransje ved å støtte publikumsåpne arrangementer, treffer oss ikke. 19 av 20 arrangementer vi gjør, er lukkede events for næringslivet. De setter oss i sjakkmatt hele tiden.

Fakta Dette ønsker eventbransjen ↓ På sine egne hjemmesider skriver Sponsor- og eventforeningen at de ønsker en egen kompensasjonsordning basert på prosentvis dekning av historisk omsetning i 2019 for profesjonelle arrangører og leverandører. Dette gjelder selskaper som legger til rette for næringslivsarrangementer. Foreningen mener at dagens støtte blant annet ikke er god nok fordi: kompensasjonsordningen ikke tar høyde for omfanget av kostnader eventbyråene sitter med uten inntekt.

lønnsstøtteordningen er for lav til å tas i bruk.

ordningen for de publikumsåpne arrangementene ikke treffer selskaper som driver med lukkede offentlige og private arrangementer. Kilde: Sponsor- og eventforeningen

Kan ikke levere før et halvt år etter pandemien er over

I dag kan eventbransjen søke på ordninger innenfor kompensasjon og omstilling i reiselivet, samt lånegarantiordningen, lønnsstøtteordningen og et utvidet permitteringsregelverk.

Karlsen sier han forstår at regjeringen, departementet og embetsverket står i en presset situasjon, men mener det haster for eventbransjen - og at selskapene trenger bedre ordninger for å unngå store tap og konkurser.

– Når hverdagen kommer tilbake, vil det ta mellom seks og ni måneder før vi kan levere eventer som før fordi jobbene må planlegges. Én ting er hva vi har tapt, men vi må også ha folk på jobb til når samfunnet åpner igjen. Disse må få jobbe i over et halvt år før vi får inntekter for arbeidet de har lagt ned. Vi må også betale de ansatte for jobben de gjør. Derfor trenger vi hjelp fra myndighetene, sier Karlsen.

Nybø: Kaka blir ikke mindre

Konfrontert med Karlsens hjertesukk, svarer næringsminister Iselin Nybø (V) at hun er fullt klar over hvor viktige aktører som eventbyråer og scenetekniske leverandører er for arrangementsmarkedet.

– Jeg kan berolige Jan Fredrik Karlsen med at jeg har like stor respekt for eventbransjen som for alle andre deler av norsk næringsliv, sier Nybø til Nettavisen Økonomi.

Hun understreker at regjeringen nå gir eventbyråene tilgang til ordningene ment for reiselivsnæringen, og at dette ikke betyr at eventbyråene får mindre enn hvis bransjen hadde fått egne ordninger.

– Det at flere bransjer benytter seg av samme ordninger trenger imidlertid ikke gjøre dem mindre gunstige eller bety at «kaka blir mindre» for de involverte, sier Nybø.

SVARER: Næringsminister Iselin Nybø (V) sier at reiselivsnæringen og eventbyråene har samme utfordring, og at de derfor kan søke om de samme støtteordningene gjennom koronaperioden. Foto: Annika Byrde (NTB)

Næringsministeren sier at grunnen til at bransjene har fått en felles løsning, er at de har felles problemer: Smitteverntiltak og smittefrykt gir massiv svikt i etterspørselen på ubestemt tid.

– Mange bedrifter i Norge har lidd store tap på grunn av koronakrisen. Omsetningen er fortsatt svært lav i arrangementsmarkedet. Det er nettopp derfor regjeringen nå foreslår å fortsatt dekke deler av de faste kostnadene for messe- og konferansearrangører og andre sentrale aktører i dette markedet, sier Nybø.