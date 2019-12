Jan Grønbech går av som Googles norgessjef

Jan Grønbech går av som sjef for Google Norge. Han har hatt stillingen i over 14 år.

– Jeg er stolt og ydmyk over å være vår lengst fungerende landssjef i verden, sier Grønbech til digi.no.

Han sier at tiden var inne for en forandring, men han vet foreløpig ikke hva dette vil innebære.

– Selv om det kan være grunn til å feire, kommer det til et punkt i karrieren, der du bare føler at tiden er inne for å gjøre en forandring, og for meg er den tiden nå, forteller han.

Les også: Undersøkelse: - Folk er alvorlig bekymret for Google og Facebook

Google hadde ifølge anslag fra analytikere en omsetning på rundt 3,5 milliarder kroner i Norge i 2018. Grønbech forteller at han ikke har hatt tid til å vurdere hva han skal gjøre videre.

– Jeg vil bruke litt tid de kommende månedene på å perfeksjonere skiferdighetene mine, mens jeg holder alle alternativer åpne, for så å fatte en beslutning en gang i 2020, sier han til nettstedet.

Grønbech startet Googles virksomhet i Norge i mai 2005.

