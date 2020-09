Jan Haudemann-Andersen har tjent 2,2 milliarder på Kahoot!

Kahoot!-aksjen fosser frem til nye rekordnoteringer, som gir eierne eventyrlige papirgevinster.

Nettavisen skrev i desember i fjor at superinvestor Jan Haudemann-Andersen har tjent over 900 millioner på Kahoot!-aksjen. Det børsnoterte spill- og læringsselskapet kan bli 61-åringens beste investering noensinne.

Vi snakker om papirgevinster, aksjene er ikke solgt, men siden desember er gevinsten blitt eventyrlig mye større. Kahoot!-aksjen har hatt en hel vanvittig kursoppgang i 2019 og 2020 (se grafen under), selv om det roet seg litt mot slutten av denne uken.

BØRSRAKETT: Kahoot-aksjen er opp nesten 400 prosent siden børsnoteringen i fjor, men oppgangen har dabbet av litt nå mot slutten. Foto: (Infront)

Veldig fornøyd

- Jeg er veldig fornøyd, det går den riktige veien, sier Jan Haudemann-Andersen til Nettavisen i en kort kommentar. Han henviser ellers til styre og ledelse for ytterligere kommentarer om Kahoot!

Haudemann-Andersen eier 13 prosent av Kahoot! Hans 52,13 millioner aksjer var ved børsslutt fredag verdt 2,36 milliarder kroner. Ved børsnoteringen 10. oktober i fjor eide Haudemann-Andersen Kahoot!-aksjer for til sammen 695 millioner kroner.

Ifølge Finansavisen hadde han da 550 millioner kroner i urealiserte gevinster, som tyder på en opprinnelig kostpris rundt 145 millioner. Selv etter den lille kursnedgangen de seneste dagene er papirgevinsten svimlende 2,2 milliarder kroner.

Dansk jubel

Kahoot-aksjonærene kan glede seg over en ytterligere sterk oppgang onsdag, etter at Kahoot! kjøper det danske selskapet Actimo. Danskene tilbyr en plattform som gjør det mulig for organisasjoner å bygge sin bedriftskultur mer effektivt gjennom bedre kommunikasjon, opplæring og samhandling med sine ansatte.

Oppkjøpet skjer som et ledd i Kahoots strategi om å satse mer mot bedriftsmarkedet med digitale verktøy som styrker den interne bedriftskulturen. Aksjemarkedet verdsetter at Kahoot! betaler rundt 200 millioner kroner for Actimo i form av kontanter og oppgjør i Kahoot!-aksjer, inkludert et resultatbasert element.

De seneste tolv månedene har Kahoot! mer enn en milliard deltakere i over 200 land, og som har spilt over 200 millioner kahooter.

Klar økning

Bladet Kapital er snart ute med sin seneste rangering av Norges rikeste personer. I fjor ble Haudemann-Andersens nettoformue av bladet vurdert til 2,2 milliarder kroner. Den formuen er definitivt høyere nå, milliardæren har andre investeringer enn Kahoot!, men ingen i nærheten av å være så lønnsomme.

Jan Haudemann-Andersen er utdannet siviløkonom fra Agder distriktshøgskole og Handelshøyskolen BI, og han har Sjøkrigsskolen på Oscarsborg. Han startet investorkarrieren som aksjespekulant med midler lånt fra sin legebror Stein.

I 1995 ble Haudemann-Andersen den største aksjonæren i daværende Tandberg Data, Han var også tungt investert i Ask (senere Proxima), et projektorselskap som ble utskilt fra Tandberg Data.

Tabbe

I 2016 solgte han seg 2016 ut av hydrogenselskapet Nel, som han året før hadde kjøpt 50 millioner aksjer i. I ettertid har det vist seg å være en stor tabbe, Nel-aksjen er siden 2016 mangedoblet i verdi.

Faktisk er Nel-oppgangen sterkere enn Kahoot-oppgangen, og 50 millioner Nel-aksjer i dag er verdt bortimot 900 millioner kroner.

- Jeg har ingen kommentarer til det, sier Haudemann-Andersen på spørsmålet om han i dag angrer det salget.

Mangfold

Men Haudemann-Andersen var også med å etablere den omstridte nettavisen Resett.no sammen med blant annet milliardæren Øystein Stray Spetalen. Gjennom investeringsselskapet Datum Invest eide investoren 23 prosent av aksjene.

- Mangfold. Det er det viktigste. Mangfold i media er viktig – svært viktig. I Resett får du en annen vinkling og andre fakta enn du får andre steder. Ønsker man å danne seg et sant bilde av virkeligheten må man forholde seg til flere medier, sa investoren til Filter Nyheter om hvorfor han hadde kjøpt seg inn.

- Jeg har kanskje noen aksjer i Resett i dag. Jeg har også noen aksjer i Klassekampen og Schibsted, og så var jeg med på å redde Morgenbladet. Det er viktig med mangfold, gjentar investoren overfor Nettavisen.

Kjøpte kjempeeiendom

Nylig ble det kjent at investoren bladde opp 113 millioner kroner for Trygve Bjerkes giganteiendom Østre Holmen Gård, ifølge Finansavisen. Det var godt under prisantydningen, som lå på 170-175 millioner.

Haudemann-Andersen vært gift tre ganger, blant annet med den 17 år yngre fiolinisten Marte Krogh. De to giftet seg i 2014, men skilte seg to år senere.