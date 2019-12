Jan Petter Sissener gir Erna Solberg strykkarakter: - Klønete

Jan Petter Sissener gir statsminister Erna Solberg (H) strykkarakter som statsminister.

HOTEL CONTINTENTAL (Nettavisen Økonomi): Forvaltningsselskapet Sissener AS med velkjente Jan Petter Sissener i spissen inviterte mandag kunder til den årlig gjennomgangen av aksjemarkedet, samt utsiktene til neste år.

Sissener var innom temaer som skattepolitikk, veksten i offentlige utgifter, samt oljepolitikken og det grønne skiftet. Og Jan Petter Sissener langet i kjent stil ut mot norske politikere.

Blant dem som fikk gjennomgå, var statsminister Erna Solberg (H) og hennes skattepolitikk- se videoen øverst i artikkelen.

- Høyre-kløner

- I dag er det slik at hvis du har penger i banken, betaler du 22 prosent skatt, men har du investert pengene i risikokapital, må du ut med 32 prosent. Man må være Høyre for å finne på noe så klønete som det der, sa Sissener til sine kunder.

Han er generelt lite imponert over hva Solberg har fått til under sine drøyt seks år i statsministerstolen.

- Bare under Solberg-regjeringen har antall offentlige ansatte økt med 70.000, og det er en en skremmende utvikling, sa Sissener til de rundt 200 fremmøtte.

Overfor Nettavisen Økonomi understreker Sissener at han ikke er sikker på akkurat hvor mye offentlig sektor har vokst. Det riktige antallet ifølge SSB er 61.000. Poenget er at fremtidig verdiskapning er under press, ifølge investoren.

- Pengene må komme fra noe annet enn at vi klipper hverandre eller bygger boliger, sa Sissener, som legger til at det er grunnen til at han mener den norske oljeindustrien må produsere så lenge som mulig.

Mye saktere

- Oljeaksjer er det ingen som vil ha. Den fossile andelen kommer til å synke, men mye saktere enn det vi tror. Vi må ikke bytte norsk oljeproduksjon som er blant den seneste i aksjen, mot den mye mer forurensende produksjon, Jeg er helt sikker på at synet på olje vil endre seg de seneste årene, sa Sissener til en fulltallig forsamling.

Overfor Nettavisen Økonomi utdyper han resonnementet med at den norske økonomien er oljeavhengig.

- Norge produserer den reneste oljen i verden - vi har verdensledende teknologi. La oss pumpe olje så lenge vi kan for å opprettholde velferdssamfunnet, og imens kan vi investere oss inn i en ny fase.

Slukk lyset

- Så du frykter ikke at det kommer politiske retninger etter hvert som mer eller mindre avvikler oljeindustrien?

- Nei, så tjukke i huet kan de ikke være, smeller det kontant fra Sissener, og legger til:

- Da jeg vil si at sistemann som forlater Gardermoen, bør slukke lyset.

Sissener har tidligere antydet at det grønne skiftet og MDG har en god del av skylden for den svake kronen vi har. På spørsmål om han virkelig mener det, svarer han:

- Uforutsigbarhet er en vesentlig forklaring. Det er veldig sannsynlig at det blir regjeringsskifte om to år, som omtaler Erna Solberg og Høyre som «vinglepettere».

Uutdannede

- Jeg tror både for oljeindustriens skyld og den norske befolkningens skyld, må vi bare sette ned foten og si: Denne oljeindustrien er der for å bestå, så lenge styrer i oljeindustrien vil investere i fremtidig olje. Det er de som avgjør, det skal ikke sitte noen uutdannede politikere som har populistiske hensyn.

Sissener sa under sitt foredrag at hovedgrunnen til den svake kronen, er at vi har politikere som slåss om vi skal legge ned norsk oljeproduksjon om 10, 15 eller 20 år. Han mener politikerne glemmer at oljeindustrien står for 280 milliarder i inntekter, og det skal ekstrem verdiskapning til i andre bransjer for å kompensere for dette.

En avvikling av oljeindustrien vil gjør norsk økonomi svært sårbar, og det rammer kronen

- Det er dette utlendingene ser, det er ingen alternativ analyse av hva annet Norge skal finne på. Det eneste politikerne i Norge snakker om, er hvordan vi skal bruke penger, sa Sissener.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) svarer på kritikken på vegne av regjeringen og sier han faktisk liker at Sissener snakker rett fra levra.

Kjeft

- Det er bra med kritiske kommentar også fra denne siden. Vi får jo mye kjeft fordi vi pålegger hele staten å effektivisere hvert eneste år, den såkalte ABE-reformen (avbyråkratiserings- og effektivitetsreformen, red.anm.) Det var blant annet nødvendig fordi det sentrale byråkratiet i staten vokste voldsomt under de rødgrønne, skriver næringsministeren i en SMS.

AVVISER KRITIKKEN: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier de har hatt i gang en effektiviseringsreform i det offentlige og peker på at regjeringen også har kuttet skattene med 25 milliarder. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Men Røe Isaksen mener at ikke enhver økning i ansatte i staten galt. Han sier regjeringen har lovet flere politifolk, det trengs ikke minst for å slå ned på gjengene i Oslo. Flere lærere og sykepleiere er også bra.

- Jeg forstår at næringslivet er utålmodige i skattepolitikken, og vi er ikke ferdige. Men igjen får vi massiv kritikk av venstresiden for skattekutt på rundt 25 milliarder. Løsningen der i gården er jo en massiv skatteøkning, ikke minst på norske eiere, sier Røe Isaksen i tekstmeldingen.

Han synes også at statsministeren har vært soleklar om norsk olje- og gassnæring.