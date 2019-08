Jan Petter Sissener liker Trump, men hater Twitter-postene: - Fremstår som en pest og plage

Donald Trumps mange og motstridende ytringer må ta hovedskylden for børsfallet, mener Jan Petter Sissener.

Oslo Børs fortsetter ned torsdag etter onsdagens kraftige aksjefall. Ved 14-tiden er hovedindeksen ved Oslo Børs ned 0,5 prosent etter på det meste å ha vært ned 2 prosent.

Den kjente aksjeinvestoren Jan Petter Sissener er ikke i tvil om hva han savner i dagens urolige børstider. På spørsmål om hva som må til for å snu den negative stemningen, svarer Sissener:

- Forutsigbarhet.

Og da er det den amerikanske presidenten som får unngjelde.

- Det markedet savner nå, er forutsigbarhet. Vi har den ene og andre tweeten annenhver dag. Først er det en tweet om at kineserne har lurt deg, så er det en tweet om at USA og Kina er blitt enige.

Les også: Donald Trump med ellevill helomvending om sentralbanken

Drukner

- Det er synd, fordi mye av det Trump jobber for, mener jeg er riktig. Men budskapet drukner i kommunikasjonsformen, derfor fremstår Trump som pest og en plage, sier investoren.

TRUMP HAR SKYLDEN: Jan Petter Sissener mener de mange krumspringene fra Donald Trump har hovedskylden for børsuroen. Foto: (Scanpix)

Han understreker også hvordan den store usikkerheten lammer og rammer bedriftene.

- Du kan tenke deg at du sitter i et styrerom og skal ta en stor beslutning i dagens marked. Det som skjer, er at mange beslutninger som skyves på, og det gir effekter.

Nedgangstider

- Hvordan vurderer du børsnedgangen de seneste dagene?

- Man har bestemt seg for at verden skal i resesjon (negativ økonomisk vekst, red.anm.), noe jeg mener deler av verden har vært det siste halvåret. Men nedgangen har gjort at det er mange aksjer på Oslo Børs som nå fremstår som gode kjøp.

- Hadde jeg hatt hundre kroner å bruke, ville jeg ha puttet 50 kroner i aksjemarkedet nå. Faller børsen ytterligere 10 prosent, ville jeg ha satt inn de resterende 50 kronene. Skulle Oslo Børs falle med 20 prosent, ville jeg ha satset alle pengene på aksjer og også begynt å belåne investeringen, sier Sissener.

- Hvor ille kan dette bli?

- Som jeg generelt pleier å si: Det er ingen grenser for hvor mye aksjemarkedet kan stige hvis det er nok likviditet. På den annen side er det ingen grenser for hvor dypt aksjemarkedet kan falle kortsiktig på grunn av manglende likviditet.

Les også: Donald Trump senker børs og krone - det er brutalt

Ingen flyt

- Dette har ingenting med fundamentale faktorer å gjøre, men nå er det ingen flyt av nye penger inn i markedet.

Sissener sier at det er mye indeksfond og såkalte faktorfond som selger aksjer og er med på å sende børsene nedover. Indeksfondene gjenspeiler en indeks mer eller mindre slavisk, som hovedindeksen på Oslo Børs.

Faktorfond er en mellomting av indeksfond og mer aktivt forvaltede fond. Sistnevnte fond står mye friere til å investere uavhengig av hvordan en aksjeindeks er sammensatt.

- Hva tror du om børsutviklingen på lit lengre sikt?

- Om 6 til 12 måneder er jeg rimelig sikker på at du er blitt rikere ved å gå inn i aksjemarkedet nå, kanskje allerede om 3 måneder. Jeg er ikke sikker på at du blir så mye rikere om du venter litt.

Mer edruelige

- Om tolv måneder har vi fortsatt lave renter, økonomien har snudd, som stimulerer aksjemarkedet. Og forhåpentlig er de europeiske politikerne blitt mer edruelige og gjør de nødvendige strukturelle endringene.

- Har du favorittaksjer i disse urolige tidene?

- Det må være selskaper med en høy og forutsigbar utnyttekapasitet. Da vil jeg trekke frem Selvaag Bolig, Eurpris og Storebrand. Generelt vil jeg si kvalitetsaksjer med forutsigbare utbytter. Yara International fremstår som en sikker investering, svarer Sissener.