Jan Petter Sissener om Donald Trump: - Han er en suksess

Jan Petter Sissener synes Donald Trump er uberegnelig og liker ikke måten han kommuniserer på - men er ikke i tvil om hva den jevne amerikaner mener.

HOTEL CONTINTENTAL (Nettavisen Økonomi): Sissener AS avholder denne uken sine årlige kundetreff med særdeles høye smørbrød i Teatersalen på ærverdige Hotel Contintental.

Over 400 påmeldte får blant annet høre Sissener lange ut mot norske politikere, med statsminister Erna Solberg (H) i spissen. Men også en annen og langt mer kjent statsleder får oppmerksomhet - den amerikanske presidenten. Sissener liker ikke alt det Donald Trump gjør, men:

- Han oppfattes som en suksess av den jevne amerikaner. Det tror jeg ikke det er noe tvil om, sa investoren og forvalteren til en fulltallig forsamling mandag.

Twitterkonge

- Twitterkongen nytter det ikke å regne på, han kan du ikke putte inn i et regneark. Men han kommer til å gjøre sitt for å bli gjenvalgt, sa Sissener.

Investoren tror Trump blir gjenvalgt, og mener de reelle alternativene er fraværende og minst like gamle.

- Elisabeth Warren (D) er like langt til venstre som herr Moxnes (Bjørnar, red.anm.). Hun har fått en alvorlig konkurrent i Michael Bloomberg, som mener vi alle skal ta buss. Det som er skremmende, er at alle presidentkandidater i USA er over 75 år. Et land med 330 millioner innbyggere burde komme opp med bedre kandidater, sa Sissener og fortsatte:

- Vi tror Trump blir gjenvalgt. Arbeidsledigheten har aldri vært lavere, det er manko på arbeidstakere, og det begynner å bli vanskelig å få tak i kvalifisert arbeidskraft.

Kun to alternativer

Sissener tok også for seg hva kundene bør investere i til neste år, og han er ikke i tvil: Enten rentepapirer med en viss kredittrisiko eller aksjer. Investoren tror på en økning i de lange amerikanske rentene, og da vil i så fall obligasjonskursene falle.

- Men det er ikke noe alternativ til høyrente eller aksjer. Direkteavkastningen (utbyttet, redanm.) i aksjemarkedet er høyere enn risikofri statsrente. Hvis verden blir som vi tror, skal rentene oppover, sa Sissener.

Sissener AS forvalter to fond, et fond som har stor fleksibilitet i hva de kan investere i, samt et fond som investerer i gjeld til selskaper med en viss kredittrisiko. Sissener setter spørsmålstegn om de lave rentene fra verdens sentralbanker kan fortsette.

- Da har jeg mer tro på skattelettelser fremover. Vi ser eksempler på at kapitalismen fungerer. Til tross for at Trump kuttet skattene med 10 prosent, er skatteinntektene i USA i 2019 langt høyere enn de var i 2017. Det er bare norske politikere som ikke har skjønt at skattelettelser virker, sa Sissener i kjent stil.

BLANDEDE FØLELSER FOR TRUMP: Men Jan Petter Sissener er sikker på at han blir gjenvalgt om et år. Foto: Magnus Ekeli Mullis

Det beste av alt

Det har nå vært ti år med mer eller mindre sammenhengende oppgang i aksjemarkedet. Det mener Sissener preger oppgangen, den er blitt mye svakere. De rekordlave rentene vil også ha begrenset effekt i å stimulere økonomiene fremover, men Sissener tror på vekst.

- Aksjemarkedet har «the best of both worlds», med lave renter og vekst. Hvis det er noen gang man virkelig skal investere i aksjer, er det faktisk nå. Aksjer er ikke dyrt priset hvis man måler verdsettelsen mot risikofri rente, sa Sissener. Den risikofrie renten i markedet ligger i dag på ca 2 prosent.

Britenes utmeldelse av EU - Brexit - er også et tema som kan få den ny skjebne. Torsdag er det statsministervalg mellom de konservatives Boris Johnson, som definitivt vil ut av EU-medlemskapet, og Labours Jeremy Corbyn, som har en mer forsonende holdning.

Priset inn

- En hard Brexit er diskontert i markedet. Uansett hvem som vinner valget til torsdag, vil den britiske økonomien bli stimulert. Så har vi handelskrigen mellom USA og Kina, her er det mye prating, men ikke så mange avtaler. Men vi tror avtalen kommer på plass i løpet av uoverskuelig tid, kanskje i løpet av denne eller neste uken, sa Sissener.

Men en stor bekymring har han, at aksjemarkedet er i ferd med å miste rollen av som hovedfordeler av risikokapital. Likviditeten i såkalte indeksfond, fond som mer nærmest slavisk gjenspeiler en referanseindeks, er mye større enn i underliggende aksjemarkedene. Investorene vil ha indeksfond.

- Det er bare en maskin som sitter og handler, og den gjør så godt den kan. Men markedet for børsintroduksjoner er ikke like lett. Fond vil ikke ta inn selskap før de er inne i indeksen. Fraværet av aktive investorer er et faresignal for børsen, men de kommer nok tilbake, spådde forvalteren.

Boble

Bærekraftige investeringer har han ikke sans for når han ser på hvordan aksjene prises og verdsettes.

- Disse selskapene minner meg om internettboblen i 2000. Investorer løper nå etter de samme investeringene, som Scatec Solar og NEL. Penger som jager disse aksjene, er mye større enn de som er på tilbudssiden. Men de andre selskapene på børsen er stort sett fornuftige og tjener penger, sa Sissener.