Jan Petter Sissener om Tesla-smellen: - Vi må være ydmyke på at vi kan ha tatt veldig feil

Jan Petter Sissener vil fortsatt ikke eie Tesla-aksjen, men må motvillig innrømme at markedet har rett.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Tesla la onsdag kveld norsk tid frem tall som fikk aksjemarkedet til å juble. Aksjen steg hele 13 prosent i etterhandelen på onsdag.

Torsdag kveld handles aksjen til 640 dollar, opp over 10 prosent fra onsdag. Det betyr at markedet verdsetter elbilprodusenten til rundt 116 milliarder dollar, om lag 1060 milliarder norske kroner.

Verdens nest mest verdifulle bilprodusent

Tesla er nå verdens nest mest verdifulle bilprodusent, kun slått av mektige Toyota. Det er de blitt, til tross for at de ikke tjener penger. Jan Petter Sissener har lenge vært skeptisk til Tesla og veddet mot markedet. Det har kostet Canopus-fondet til Sissener mange millioner kroner.

Den seneste kursoppgangen til Tesla gjør ikke smellen noe mindre når veddemålet er et kursfall. Tesla-eksponeringen utgjør ifølge Sissener rundt 3,5 prosent av Canopus-fondet, litt avhengig av hvordan man regner på det.

Les også: Advarer om Tesla-blotter i Oslo

Sikring

- Jeg vet ikke hvor mye gårsdagens oppgang betyr for oss, vi får se an hva kommentarene blir utover dagen. Men vi har sikret de første 25 dollarene per aksje av en eventuell oppgang utover gårsdagens kursoppgang, sier Sissener til Nettavisen Økonomi. Tapspotensialet er derfor noe begrenset.

Sissener understreker at de følger nøye med på utviklingen. Han tror eksponeringen i Tesla fremover kan utgjøre 2-3 prosent av verdiene i Canopus-fondet.

Les også: Må stenge fabrikk - Tesla varsler konsekvenser

- Så du kaster ikke kortene helt, det hjelper ikke å ha rett alene?

- Jeg bøyer meg alltid for at markedet har rett på kort sikt. Vi må vurdere å være ydmyke på om at vi tatt veldig feil. Men et grunnleggende prinsipp hos oss er at kontantstrømmer lyver aldri over tid, svarer Sissener.

Med andre ord hvis utbetalingene og utgiftene i et selskap er større enn innbetalingene og inntektene, skal ikke et selskap stige så mye i verdi. Tesla taper 500 dollar per bil de produserer og har tapt penger hvert år siden 2007. Alle de andre største bilprodusentene i verden tjener penger, som Toyota og Volkswagen.

Pragmatiske

- Vil du noen gang eie Tesla-aksjer?

- Vi er pragmatiske hvis vi ser en oppside i aksjen, jeg vil ikke utelukke det. Men da må Tesla ha en langsiktig bærekraftig forretningsmodell. Nå klarer jeg ikke å regne hjem verdier på 115-120 milliarder dollar, sier Sissener.

- Vi må gjøre regnestykkene våre, og jeg er ikke så sikker på at kundetilfredsheten er så høy.

Sissener sier at lånegjelden til Tesla gir en avkastning på 6-7 prosent. Da bør avkastningen fra eiernes midler - egenkapitalen - ha en avkastning på minimum 10 prosent. Det er ikke Tesla i nærheten av å gi nå.

- Når tror du Tesla-smellen i aksjemarkedet kommer?

- De var ikke lenger den mestsolgte bilen i Norge mot slutten av fjoråret, andre tok over. Mercedes skal satse på elbiler, og det er en ekstremt sterk konkurranse i bilmarkedet. På ett eller annet tidspunkt må selskapet tjene penger.

Les også: Bransjetopp spår elsjokk for forsikringskunder

Politisk risiko

Sissener tror ikke det er mange elbilkjøpere som bryr seg om elbilene har en rekkevidde på 600 eller 800 kilometer. Det er også en stor politisk riisko om elbilfordelene opprettholdes. I mange land er det ikke nok strøm til å dekke den store elektrifiseringen av bilparken.

- Forventningene må være enorme til marginene til Tesla. De selger 400.000 biler i året, Volkswagen selger 10-11 millioner. Likevel kan du få verdien av 1,2-1,3 Volkswagen-konsern for verdien av Tesla, sier den erfarne forvalteren og investoren.

Sissener synes det også er spesielt at visse fond nå har mer Tesla-aksjer i porteføljen enn Apple, verdens mest verdifulle selskap.

- Jeg ville mye heller ha hatt aksjer i Apple, sier Sissener.