Jan Thomas glad for å være tilbake: - Uten krisepakken hadde det vært kroken på døra

Mandag åpnet landets frisørsalonger. Både Jan Thomas og NHO-sjef Ole Erik Almlid er glad for at deler av næringslivet er i gang igjen. Men Almlid er også bekymret.

Jan Thomas driver to salonger i Oslo sammen med Christoffer Mørch Husby. Nå er driften i gang igjen, noe Jan Thomas er veldig glad for.

- Det har vært noen utfordrende uker, både for de ansatte og økonomisk. Men det har samtidig gjort at vi tenker litt annerledes, og jeg og Christoffer har bestemt oss for at vi skal lære av dette, bli bedre og snu det til noe positivt, sier han til Nettavisen mandag ettermiddag.

Han er imidlertid takknemlig for at de har fått god hjelp fra regjeringens krisepakke.

- Hadde ikke vi fått noe hjelp fra krisepakken og regjeringen, måtte vi satt kroken på døra, sier han.

- Støtten gjør at vi kan komme tilbake. Og vi er heldige som har et fag som gjør at store deler av befolkningen - både kvinner og menn - har savnet oss skikkelig. Nå åpner vi til fulle stoler og salonger, og det bør vi være takknemlige for.

Bra å være i gang

NHO-sjef Ole Erik Almlid er veldig glad for at vi nå kan sette i gang deler av næringslivet igjen, flere av bedriftene som nå har vært nedstengt siden 12. mars.

- Jeg er lettet, og dette er noe vi har ventet lenge på. Jeg håper dette går bra så vi kan komme i gang med enda flere arbeidsplasser og bransjer etter hvert. Men jeg tror det vil ta lang tid før alt er oppe å gå igjen, sier han til Nettavisen.

- Men dette er i alle fall en god start, og så må alle være lojale til tiltakene som er satt i gang så vi ikke får økt smitte, fortsetter han.

TILBAKE TIL NORMALEN: NHO-sjef Ole Erik Almlid håper flere bedrifter snart kan være tilbake i mer normal drift. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

- Hvor lang tid tror du det tar før vi er tilbake til normalen?

- Det kan ta mange år. Veldig mange bransjer vil kjenne på dette i mange år. Nå er det viktig å komme i gang med det vi kan, og at vi har åpnet her hos Jan Thomas er et veldig godt tegn på det, sier han.

Spesielt reiselivsbransjen risikerer å måtte vente en god stund til før de er i gang igjen.

- Det er ikke sikkert alle turistene kommer tilbake til Norge så fort som vi håper på. Og vi ser at både olje- og gass-næringen påvirkes, og i industrien er det lavere handel ut i verden.

I GANG IGJEN: Jan Thomas er veldig fornøyd med å endelig være i gang med driften av salongen igjen. Også NHO-sjef Ole Erik Almlid (t.v.) er glad for at deler av det nedstengte næringslivet er på vei tilbake til normalen. Foto: Nina Lorvik/Nettavisen

- Veldig bekymret

Handelen mellom land rammes i stor grad av koronakrisen. Samtidig vil ettervirkningen av en slik nedstenging av verden som vi har sett de siste ukene, ha følger for mange i lang tid framover. Det er det som bekymrer NHO-sjefen.

- Jeg har vært bekymret, og jeg er fortsatt veldig bekymret. Jeg tror vi skal forberede oss på at dette vil påvirke oss i lang tid, sier han.

Følgene av koronakrisen vil påvirke næringslivet, økonomien til bedrifter - og privatøkonomien.

- Mange av de permitterte kommer til å gå over til å bli oppsagt, dessverre. Derfor er det viktig at vi skaffer dem nye jobber. Bygg- og anleggsbransjen har ikke merket følgene av koronakrisen så mye ennå, men de vil merke det etter hvert. Alle merker det, og derfor skal vi være desto mer glad for at de som kommer i gang, kommer i gang, sier han.

Almlid håper at vi raskt kan lette enda mer på smittevernstiltakene, så nordmenn slipper å sitte så mye på hjemmekontor, og at både hotell- og restaurantbransjen kommer i gang snart.

- Det er dessuten ulike smittervernstiltak fra kommune til kommune, og det må vi få en slutt på. Vi må ha det samme systemet i hele landet, sier han.

Omsetningstap

I likhet med andre frisørsalonger har også Jan Thomas fått merke omsetningstap de siste ukene. Han vil imidlertid ikke fortelle hvor mye han har tapt i omsetningstap.

Mandag formiddag skrev Nettavisen om tapet mange salonger opplever for tiden, og blant annet kunne På Håret-kjeden fortelle at de har hatt et tap på 12,4 millioner kroner. Cutters-kjeden har derimot hatt hele 38 millioner kroner i omsetningstap.

Frisørkjedene har imidlertid ikke kunnet åpne som normalt, og de er nødt til å forholde seg til ulike smittevernstiltak. Det er noe Jan Thomas synes er bra, og det er noe han alltid er opptatt av.

- Jeg er en perfeksjonist og kontrollfreak. Jeg elsker at frisørbordet mitt står der med mitt utstyr, og jeg vil ikke at noen skal ta på det. Jeg elsker den organiserte tilværelsen hvor jeg vet at alt er rent. Renslighet er veldig positivt, sier han.